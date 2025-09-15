Köllő Babett átlátszó szettben járta Budapest utcáit

Köllő Babett ezúttal Budapest utcáit járta, méghozzá nem is máshogy, mint enyhén átlátszó szettben.
Babett a Duna-parton tett sétát az esős vasárnapon, de az időjárás nem állította meg abban, hogy mutasson egy kis bőrt.
Fehér, öltönyszerű szettje, amely nadrágból és kabátból állt, átlátszó anyagból készült, ugyanis kötött darabokból volt összeállítva. Ezt arany táskával és ékszerekkel díszítette, és elhagyhatatlan volt a dekoltázs is, ami kiegészítette a párás napon a légies ruhadarabokat.
