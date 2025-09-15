Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Köllő Babett átlátszó szettben járta Budapest utcáit

Köllő Babett
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 12:40
A színésznő 46 évesen sem vál meg merész stílusától. Köllő Babett ezúttal is magabiztosan hódította a várost.

Köllő Babett ezúttal Budapest utcáit járta, méghozzá nem is máshogy, mint enyhén átlátszó szettben. 

Köllő Babett átlátszó szettben járta Budapest utcáit
Fotó: Török Gergő / hot! magazin

Köllő Babettnél a kor az csak egy szám

Babett a Duna-parton tett sétát az esős vasárnapon, de az időjárás nem állította meg abban, hogy mutasson egy kis bőrt.

Fehér, öltönyszerű szettje, amely nadrágból és kabátból állt, átlátszó anyagból készült, ugyanis kötött darabokból volt összeállítva. Ezt arany táskával és ékszerekkel díszítette, és elhagyhatatlan volt a dekoltázs is, ami kiegészítette a párás napon a légies ruhadarabokat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
