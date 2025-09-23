Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Kőgazdag Szandi megmutatta: ekkora a pocakja a szülés előtt

Kőgazdag Szandi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 13:30
Tuvic Aleksandravárandósság
Tuvic Aleksandra élete legszebb időszakára készül. Kőgazdag Szandi pocakja már igencsak tekintélyes...
Prac Lee
Tuvic Aleksandra a nézők számára Kőgazdag Szandiként vált igazán ismertté. A formás szőkeség a polgárpukkasztó műsorban a pénzszórásáról és nagy szájáról volt ismert. Az elmúlt hónapokban azonban látványosan hátrébb lépett a szerepléstől, ennek pedig fontos oka van.

kőgazdag szandi 20230911_kogazdag fiatalok_02465_MW_bulvar_MK
A polgárpukkasztó reality sztárja, Kőgazdag Szandi megmutatta a jelenlegi állapotokat... (Fotó: Máté Krisztián)

Kőgazdag Szandi megmutatta a pocakját

Áprilisban érkezett a hír, Kőgazdag Szandi terhes: kisbabát vár párjával, Gelencsér Kornéllal. A realityszereplő ekkor bejelentette, babáját sosem fogja mutogatni a közösségi médiában, és nem is igazán akart megnyilvánulni a terhességéről.

Most azonban kivételt tett, és megmutatta, mekkora is már a pocakja, a harmadik trimeszter végén. Szűk fekete cicanadrágban és topban állt kamera elé, hogy felfedje teljes valójában a gömbölyödő hasát. Közben azt tudakolta „sorstársaitól”, azaz a szeptember-októberre kiírt kismamáktól, ők hogy bírják a szülés előtti utolsó napokat. A kommentszekcióban sok kismama számolt be arról, hogy már nehezen viselik az áldott állapot utolsó időszakát, és persze sokan méltatták a Kőgazdag Fiatalok sztárja csinos alakját.

@tuvic.aleksandra Hogy vagytok ? ❤️🩵🫶🏾 #foryou #fyp #pregnant #terhesség ♬ original sound - Birth and Baby University

Tuvic Aleksandra várandósan is csinos maradt

És valóban, Szandi nemrég a Borsnak beszélt arról, hogy alig hízott valamicskét a várandóssága alatt.

„Azt hittem, húsz-harminc kilót hízok majd, mert elég hízékony vagyok, de nem így lett. Csak hasra »híztam«, pedig egész nap eszek! Korábban alig ettem húst, de most nagyon kívánom a zsíros ételeket, de jöhet nokedli, lángos, napi három-négy palacsinta. És még így is előfordult, hogy »félidőben« az egyik terhesgondozáson a mérleg kevesebbet mutatott, mint az azt megelőző hónapban!”

Most kilenc plusz kilónál tartok, ami nem olyan sok. Alapvetően 63 kiló körül szoktam lenni, de a terhesség előtt pont lefogytam kicsit. Szóval ahhoz képest jöttek a plusz kilók, így a 70 kilót sem érem el. De kihangsúlyoznám, hogy ez nem tudatos, tényleg azt eszem, ami jól esik, egészséges határokon belül. Egyszerűen így alakult” – mesélte korábban a Borsnak

 

