"Hű a f.szt, ő szívtelen" - durva dalban alázza meg volt párját L.L. Junior

L L Junior
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 18:09
Timigroupi
Úgy tűnik, most ismét szakított a rapper és egykori háttértáncosa, Frey Timi. L.L. Junior egy szókimondó új dalban minden titkot elárul a táncosról.

Jószerével már követni is nehéz, hogyan áll L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata. Most úgy tűnik, végleg (vagy csak újra) szakított a pár, erre utal L.L. Junior legújabb dala, amely a Frey Timi címet viseli. Ebben keményen odaszúr a háttértáncosának.

L.L. Junior
L.L. Junior
Fotó: Huszár Márk

A 20 éves lány és a rapper kapcsolata igen viharosan alakult. Junior az Instagramon egy beszédes képpel tudatta a nagyérdeművel, hogy a barátnője a saját öltözőjében csalta meg Debrecenben. Timi védekezésül csak annyit közölt, hogy a kép elkészültekor már nem voltak együtt Juniorral, "túl voltak a szakításon", ezért is esett neki rosszul, hogy a rapper posztolta azt a képet.

Úgy tűnik, Lesi László ezt nem így gondolta, erről tanúskodik legalábbis a csütörtökön megjelent legújabb dala, amelynek így hangzik a refrénje: 

"Azt hittem, hogy hű lesz majd a lány, de hű a f.szt! Ő szívtelen. Csak éljem túl még ezt az éjszakát, s holnaptól ég vele".

A rapper ezután sem kímélte exét: a számból nemcsak az derül ki, hogy KKevin bulijában ismerkedtek meg, és hogy Timi mosolya azonnal lenyűgözte, hanem hogy állítólag Freynek más magyar hírességekkel is volt dolga, „tipikus groupie, a celebek a type-ja”

"Ha kérdeztem, kivel chatelt, nem válaszolt. Telefonja lefordítva mindig néma volt. Rafináltnak hitte magát, de mégis béna volt, majd egyszer csak elpirult… (Szezám, tárulj) Nyíltak a dm-ek, megnyíltak a messengerek. (Cigány, ámulj!) Mellettem rengeteg palival üzengetett. Minden városban több fiú volt, de a lány mégis oly hiú volt."

Hogy mit szól az elhangzottakhoz Frey Tímea, egyelőre nem tudni, a táncos ugyanis egyelőre nem reagált a dalra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
