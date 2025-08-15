"Hű a f.szt, ő szívtelen" - durva dalban alázza meg volt párját L.L. Junior

Jószerével már követni is nehéz, hogyan áll L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata. Most úgy tűnik, végleg (vagy csak újra) szakított a pár, erre utal L.L. Junior legújabb dala, amely a Frey Timi címet viseli. Ebben keményen odaszúr a háttértáncosának.

L.L. Junior

Fotó: Huszár Márk

A 20 éves lány és a rapper kapcsolata igen viharosan alakult. Junior az Instagramon egy beszédes képpel tudatta a nagyérdeművel, hogy a barátnője a saját öltözőjében csalta meg Debrecenben. Timi védekezésül csak annyit közölt, hogy a kép elkészültekor már nem voltak együtt Juniorral, "túl voltak a szakításon", ezért is esett neki rosszul, hogy a rapper posztolta azt a képet.

Úgy tűnik, Lesi László ezt nem így gondolta, erről tanúskodik legalábbis a csütörtökön megjelent legújabb dala, amelynek így hangzik a refrénje:

"Azt hittem, hogy hű lesz majd a lány, de hű a f.szt! Ő szívtelen. Csak éljem túl még ezt az éjszakát, s holnaptól ég vele".

A rapper ezután sem kímélte exét: a számból nemcsak az derül ki, hogy KKevin bulijában ismerkedtek meg, és hogy Timi mosolya azonnal lenyűgözte, hanem hogy állítólag Freynek más magyar hírességekkel is volt dolga, „tipikus groupie, a celebek a type-ja”.

"Ha kérdeztem, kivel chatelt, nem válaszolt. Telefonja lefordítva mindig néma volt. Rafináltnak hitte magát, de mégis béna volt, majd egyszer csak elpirult… (Szezám, tárulj) Nyíltak a dm-ek, megnyíltak a messengerek. (Cigány, ámulj!) Mellettem rengeteg palival üzengetett. Minden városban több fiú volt, de a lány mégis oly hiú volt."

Hogy mit szól az elhangzottakhoz Frey Tímea, egyelőre nem tudni, a táncos ugyanis egyelőre nem reagált a dalra.