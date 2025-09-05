Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Dráma A Kísértés villájában: Kadocsa elvesztette Anitát, így bukott meg a randi

A Kísértés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 21:00
kísértés gömbjeTV2
Kadocsa megnyerte a Titánok harcát, de a Kísértés villájában az igazi csatát Anitával kellett megvívnia. A Kísértés várva várt randija azonban szörnyű fordulatot vett.

Kadocsa hatalmas győzelmet aratott a villában, amikor megnyerte a Titánok harcát, és ezzel elnyerte a lehetőséget, hogy kiválasszon egy lányt, akivel kettesben tölthet egy estét. A Kísértés 2. évadának eddigi történései alapján nem volt meglepetés, hogy választása Anitára esett, kettejük között ugyanis már korábban is vibrált valami.

A Kísértés augusztus 31-én kezdte meg az új évadát a TV2 műsorán (Fotó: Tv2)

A Kísértés privát randija nem várt fordulatot vett

Anita láthatóan örült a felkérésnek, mosolyogva nyilatkozott a randiról: 

Biztos, hogy jól fogom érezni magam a randin, és megpróbáljuk a barátságunkat elmélyíteni.

A lány pozitívan állt a közös esthez, miközben Kadocsa számára a randi jóval többet jelentett. Nem csupán a közeledést, hanem egyfajta tesztet is: ki akarta deríteni, Anita valóban nyitott felé, vagy csupán taktikázik, és a játék érdekében flörtöl vele. A villában sokan úgy gondolták, Kadocsa nyeregben van Anitánál, és a közös este talán még szorosabbra fűzheti kettejük viszonyát. Ám a randi mindenki számára meglepő és kellemetlen fordulatot vett.

A Kísértés párjai közül a lányok úgy néz ki hamarabb lépik át a határt (Fotó: Tv2)

Anita teljesen lesokkolódott a történtek után: 

Olyan volt, mintha Dodo (Kadocsa) az összes haragját, amit ellenem érzett, rám zúdította volna. Egyáltalán nem volt köztünk kémia, és végig ezt próbálta bizonygatni

– fakadt ki a lány.

Ahelyett, hogy romantikus közeledés lett volna a közös estből, a találkozó inkább egy feszült vita hangulatát idézte. Kadocsa nem hagyta annyiban a dolgot, és sorra feszegette a kényes kérdéseket, mire Anitánál eltört a mécses. A lány próbálta megvédeni magát, kisebb-nagyobb sikerrel, de a randi végül szinte teljesen kudarcba fulladt.

293A1449
A Kísértés műsorvezetője Kasza Tibi szerinte sokkal izgalmasabb lesz az újabb évad (Fotó: Szabolcs László)

Amikor a páros visszatért a villába, a többiek döbbenten nézték őket. Senki sem számított arra, hogy a várva várt romantikus este ilyen fordulatot vesz. Anita zaklatottan rohant be a szobájába, míg Kadocsa érezhetően csalódott volt. A történtek után Kadocsa pozíciója jelentősen meggyengült: kiesett Anita kegyeiből, és ezzel jóval kevesebb esélye maradt arra, hogy bent tartsa magát a villában. A kérdés most az, vajon sikerül-e rendezniük a kapcsolatukat, vagy Kadocsa végleg elveszíti az egyik legerősebb esélyét a játékban.

A Kísértés: a csábító lányok mindent bevetettek, de ez sem volt elég. Vagy talán túl sok is volt? (Fotó: Tv2)

A dráma nemcsak a párosra, hanem az egész villára kihatott. A többiek között is feszültség keletkezett, hiszen mindenki a fejét fogta a váratlan fordulat miatt. Többen megjegyezték, hogy Anita és Kadocsa korábbi kedves, vicces pillanatai most mintha a múlté lennének, és a villában ismét felüti fejét a bizonytalanság és a rivalizálás.

Ráadásul a történtek hosszú távon is befolyásolhatják Kadocsa esélyeit: minden egyes kudarcos randi csökkenti a játékban maradás és a lányok befolyásolásának lehetőségét. Vajon Kadocsa képes lesz újraépíteni a kapcsolatot Anitával, vagy a játék további fordulataiban már a többi lány irányába kell új stratégiát kidolgoznia? A Kísértés újabb epizódja nem várt történéseket hozott, a villában minden pillanat fordíthat a kapcsolatokon és olykor a legígéretesebbnek tűnő szálak is hirtelen összeomolhatnak.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
