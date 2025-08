“Hatalmas mérföldkő következik az életemben” – Kárpáti Rebeka álmai kapujában: az elmúlt hónapokban régi vágya valósult meg

A szépségkirálynőről eddig is tudtuk, hogy rendkívül sokoldalú személyiség. Kárpáti Rebeka azonban minket is meglepett, amikor életének egy korábban sosem látott fejezetébe avatta be a Borsot. Színházról, filmezésről és egy titkos új projektről is beszélgettünk a Miss Universe Hungary győztesével.

Elsősorban szépségkirálynőként ismeri a nagyközönség, Kárpáti Rebeka most azonban egy olyan oldaláról mutatkozott be lapunknak, ami eddig rejtve maradt a kíváncsi szemek elől. Az nem titok, hogy otthonosan mozog a kamera előtt, láthattuk már a Jóban Rosszban sorozatban mint Révész Bori, és a Kovács Patrícia főszereplésével készült Korhatáros szerelemben is feltűnt. Emellett belekóstolt a műsorvezetésbe is, legutóbb pedig a Játékszín színpadán léphetett a világot jelentő deszkákra. Kárpáti Rebeka számos területen kiemelkedően teljesít, most azonban új oldaláról ismerhetik meg a Bors olvasói (Fotó: Kárpáti Rebeka / Beküldött) Kárpáti Rebeka, ahogy eddig nem láthattuk R. Kárpáti Péter lánya 2013-ban a Miss Universe Hungary győzteseként közel egy hónapot tölthetett a moszkvai Miss Universe Világversenyen, ezután főként modellkedéssel foglalkozott Moszkvában és Milánóban. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy szépségkirálynői karrierje és sorozatszerepei előtt is kacsintgatott már a filmforgatás világa felé. Szülei mindketten színművészek, édesapja R. Kárpáti Péter a Barátok közt sorozatban alakította Berényi András karakterét, de a békéscsabai Jókai Színházban és a zalaegerszegi Hevesi Sándor színházban is játszott. Édesanyja, Kenéz Marianna szintén a Hevesi Sándor színház társulatának tagja volt. Így Rebeka számára sosem volt idegen a színészet világa. Középiskolai tanulmányait a Vörösmarty Gimnázium drámatagozatán végezte, most pedig exkluzív nyilatkozatban árulta el a Borsnak, hogy nem a Jóban Rosszban volt az első kamera előtti szereplése. “Gyerekkoromban sokat forgattam reklámfilmeket, voltak kisebb filmes szerepeim is, akkoriban sokat foglalkoztam ilyesmivel. Adott volt, hogy a szüleim színészek, de ez az irány nem volt egy konkrét kialakult dolog. Felvételiztem a Pesti Magyar Színiakadémiára levelezőn és felvettek, de kiderült, hogy mégsem indítanak levelezőt, csak nappalit. Viszont én akkor már nappalin csináltam a kommunikáció és média szakot a METUn, így nem tudtam elkezdeni, mert fizikailag nem tudtam volna megoldani a kettőt együtt” – nyilatkozta a Borsnak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Rebeka Karpati (@rebekarpati) által megosztott bejegyzés Arra a kérdésre, hogy megbánta-e akkori döntését, így felelt: Szívesen kipróbáltam volna, de én abban hiszek, hogy ha úgy érzed, mindent beleadtál és nincs benned kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy te mindent megtettél és ennek ellenére sem jön ez az utadba, akkor az valamiért nem kell az utadban legyen. Az elmúlt években lehetősége nyílt kipróbálni magát a színpadon. A Játékszín Legénybúcsú című darabjában alakította Candy szerepét, ami meghatározó élmény volt számára.

“Nagy ajándék volt a Játékszín, ott tanultam meg rengeteg mindent a színházról meg a színészetről, a kollégáim is sokat segítettek. Bizalmat kaptam az igazgatótól Bank Tamástól, és az Aranylakodalomban megkaptam Mona szerepét, valamint a Hölgyválaszban is jelen vagyok, igaz csupán a kivetítőkön, de fontos karakterben, a főszereplő lányaként.” Kárpáti Rebeka valami igazán nagy dobásra készül (Fotó: Kárpáti Rebeka / Beküldött) Mit tartogat a jövő? A nyári szünet végeztével szeptembertől Rebeka továbbra is játszik a Játékszínben, a szépségkirálynő azonban megosztott velünk egy igazán izgalmas hírt. Elmondhatom, hogy az elmúlt hónapokban az álmaim megvalósítása volt a fókuszban és hamarosan megoszthatóm a közönséggel is, milyen fantasztikus heteket töltöttem azzal a munkával, ami régi vágyam volt és amit igazán szeretek.