Őrületes szigor és titkolózás: Durva, milyen szabályokhoz kell igazodnia Solti Ádámnak

Solti Ádám is szerepet kapott a Madách Színházban Magyarországon elsőként debütáló Disney Jégvarázs musicalben, ahol Hans herceg karakterét alakítja majd. A sztárapuka most elárulta, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a szereplőkre a darabbal kapcsolatban. Ezt biztosan nem gondoltad volna!

Solti Ádám családja mellett csak a színházra koncentrál, ezerrel próbálják a Jégvarázs musicalt (Fotó: Markovics Gábor)

Solti Ádám szerepei közül talán ez az első, ahol ennyire sokat kell titkolózni, ennek meg is van az oka. A Disney nagyon konkrét előírásokat adott a darabbal kapcsolatban, amik alapján még az sem mindegy, hogy a színészek milyen formában szólalnak meg egy-egy karakterről.

Jelenleg ezerrel próbáljuk a Jégvarázst, amivel kapcsolatban őrületesen szigorú szabályok vannak a médiát illetően. A Disney még azt is megszabta, hogy mit és hogyan lehet közölni, vagy mondani. Például a karaktert, amit játszok egy mondatban sem említhetem úgy, hogy magammal azonosítom. Nem mondhatom, hogy én így vagy én úgy, hanem első szám harmadik személyben kell beszélni róluk. Annyira személyesítve vannak, hogy a karaktereknek szinte több joguk van, mint nekünk

– mesélte nevetve Ádám.

„Nagyon érdekes ez az egész, bár én mindig is így beszéltem a szerepeimről, szóval ez nekem nem nehéz” – tette még hozzá.

Solti Ádámnak titkolóznia kell

A színész azt is elmondta, hogy még abból is baj lehet, ha esetleg azon kapják, hogy fotókat készít a próbákon, ugyanis ez egyenesen tilos.

Óriási a titkolózás egyébként a díszlet és a jelmezek körül is. Semmit sem fotózhatunk vagy posztolhatunk, így tényleg csak az fogja látni a részleteket, aki eljön és megnézi az előadást

– jelentette ki.

Még Solti Ádám felesége Berni sem láthat fotókat az előadás részleteiről (Fotó: Bors)

A színház mellett a család a legfontosabb

Ugyan Ádámnak továbbra is nagyon fontos a munkája, de kisfia születése óta szinte minden szabad percét a családjával tölti. Lapunknak arról is mesélt, hogy milyenek a mindennapok.

„Éljük a saját kis életünket, a kisfiunk minden akadályt nagyon jól vesz, megvan a kialakult rutinunk is, ami a lehető legjobban működik. Persze részemről most háttérbe is szorultak azok a dolgok, mint például a konditerem, mert vagy dolgozom vagy a gyerekkel vagyok. De azért igyekszem megoldani, hogy formában maradjak, mert erre figyelni kell. Sem a Pretty Womanben, sem pedig a Jégvarázsban nem tűnhetek pocakos öregembernek” – vallotta be viccelődve.