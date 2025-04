Óriási bejelentést tett a Madách Színház, többen is érintettek - Galéria

A három Elsa: Zámbó Brigitta, Muri Enikő és Arany Tímea (Fotó: Markovics Gábor)

A testvéréért bármilyen kalandra vállalkozó Annát Gadó Anita, Hien és Kardffy Aisha keltik életre. Gadó Anita oszlopos tagja a Madách Színház színészcsapatának, főszereplője a Six és a Les Misérables - A nyomorultak előadásoknak. Az Egyesült Államokban élő Hien legutóbb a Six koncertmusical kedvéért érkezett Magyarországra és most a Jégvarázsban ismét láthatja őt a magyar közönség. Kardffy Aishát a Six és a Les Misérables - A Nyomorultak előadásokban már látták a Madách Színház nézői és a Disney őt választotta a 100. évfordulójukra készített Kívánság című animációs film főszereplőjének magyar hangjául.

Kardffy Aisha Anna szerepét alakítja majd a Jégvarázs musicalben (Fotó: Markovics Gábor)

A csendes és visszahúzódó Kristoff jelmezét Borbély Richárd, Ekanem Bálint és Szaszák Zsolt ölti magára. Borbély Richárd számos főszerepet játszik a Madách Színházban, többek között Les Misérables - A Nyomorultak Jean Valjean-ját, a A tizenötödikben Kazinczy Lajost, vagy épp a Pretty Woman-ben Happy Man-t. Ekanem Bálint a Les Misérables - A Nyomorultak Javert felügyelőjeként is bizonyította tehetségét, míg Szaszák Zsolt Webber József és a színes szélesvásznú álomkabátjának, illetve a Jézus Krisztus Szupersztár darabjának címszereplője.

Anna kérőjét, Hans herceget Jenővári Miklós, Solti Ádám és Tóth Dominik formálják meg az előadásban. Jenővári Miklós legutóbb A Les Misérables - A Nyomorultak Mariusaként debütált, de főszerepet játszik A tizenötödikben és címszereplője az Én, József Attila című előadásnak is. Solti Ádám legutóbbi premierje a Madách Színházban Les Misérables - A Nyomorultak volt, amiben váltott szereposztásban ő alakítja Jean Valjeant, korábban pedig a Pretty Womanben Edward Lewis szerepében mutatkozott be nagy sikerrel, de látható Az Operaház Fantomjában Raoulként, vagy A tizenötödikben Kazinczy Lajos szerepében. Tóth Dominik 2024-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen és szintén Marius-ként mutatkozott be a tavaly A nyomorultakban.