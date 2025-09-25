Fontos mérföldkőhöz érkezett Hunyadi Donatella élete - Fotók

Hunyadi Donatella igen aktív a közösségi oldalán. Előszeretettel oszt meg különböző bejegyzéseket, amelyen éppen gyönyörű estélyikben pózol vagy éppen szexi bikiniben látható.
A csinos modell most egy különleges poszttal jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyből kiderül, hogy fontos mérföldkőhöz érkezett az élete. Ugyanis Hunyadi Donatella a minap vett részt a mesterdiploma koncertjén, amelyen egy gyönyörű zöld estélyiben jelent meg, ragyogott a fotókon.
Mesterdiploma koncert. MA oratórium-és dalének
- olvasható a csinos modell bejegyzésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.