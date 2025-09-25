Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Fontos mérföldkőhöz érkezett Hunyadi Donatella élete - Fotók

Hunyadi Donatella
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 15:00
A közösségi oldalán írt a részletekről.
Hunyadi Donatella igen aktív a közösségi oldalán. Előszeretettel oszt meg különböző bejegyzéseket, amelyen éppen gyönyörű estélyikben pózol vagy éppen szexi bikiniben látható.

Hunyadi Donatella
Hunyadi Donatella a mesterdiploma koncertjén is káprázatosan nézett ki Fotó: Origo

A csinos modell most egy különleges poszttal jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyből kiderül, hogy fontos mérföldkőhöz érkezett az élete. Ugyanis Hunyadi Donatella a minap vett részt a mesterdiploma koncertjén, amelyen egy gyönyörű zöld estélyiben jelent meg, ragyogott a fotókon.

Mesterdiploma koncert. MA oratórium-és dalének

- olvasható a csinos modell bejegyzésében.

 

