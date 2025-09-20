"A bátyám ártatlanul életfogytiglant kapott" - Curtis kiborult a Megasztár stúdiójában

Vicces pillanatok és nagy éneklések mellett bizony feszült és drámai percek is jellemezték a Megasztár szombati adását. Ismét a mesterek feszültek egymásnak, Curtis pedig a vita hevében úgy érezte, nem bírja tovább. De ne szaladjunk ennyire előre!

Ismét egymásnak feszültek a Megasztár 2025 zsűrije (Fotó: Bors)

A parázs vitát Tóth Kiara robbantotta ki, aki elképesztő tehetségről tett tanúbizonyságot. Így az nem meglepő, hogy Curtis és Herceg Erika is mindent megtett azért, hogy az énekesnő az ő csapatába kerüljön. Kiara végül a rappert választotta mesteréül, ami óriási csalódottsággal töltötte el Herceg Erikát. Úgy érezte, azért hanyagolják őt a versenyzők, mert egyáltalán nem ismerik a munkásságát, és már nem is fogják megismerni, mivel 2020-ban otthagyta az együttest, és mindent újra kellett kezdenie.

Dráma a Megasztár 2025 stúdiójában: Tóth Gabi próbálta védeni Herceg Erikát

Itt csatlakozott be az egyre feszültebb beszélgetésbe Tóth Gabi, aki a védelmébe vette Erikát.

„Szívem, képzeld el, hogy két éve nekem is újra kellett kezdjek mindent, a mínuszról ráadásul, mert egy ország hurcolt meg és kiáltott ki egy undormány embernek. A legnagyobb csúcson voltam”

- magyarázta Gabi a kamerák kereszttüzében, ám azt is látni lehetett, hogy Marics Peti és Curtis már alig bírják nevetés nélkül a lányok drámáját. Tóth Gabi erre ki is vonult a stúdióból, ám Marics Peti sem bírta sokáig, ő is lelépett, így némileg megfogyatkozott a Megasztár zsűrije.

Curtisnél elszakadt a cérna

Bár ez egyáltalán nem jellemző rá, Curtis, aki szerint mindenkinek vannak mélypontjai, ám ezzel nem kell haknizni, a kamerák kereszttüzében hozta szóba a bátyját, aki élete végéig börtönben maradhat, miután életfogytiglant kapott a Katzenbach-gyilkosság miatt. Curtis testvére, Sz. Lajos miatt a következőt mondta:

„A bátyám ártatlanul életfogytiglant kapott, felhozom én ezt? Kit érdekel? Csináljuk már ezt a k*rva műsort. Előadja itt a sz*rságait” - tört ki Curtisből az érzelem, Erika pedig ott maradt értetlenkedve.