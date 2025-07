A Házasság első látásra sztárja: „Van egy srác, akivel most randizgatok”

Boda Gyöngyi a Házasság első látásra című műsor révén vált ismertté. A fiatalnak a TV2 reality műsorában Hegedűs Csaba volt a férje, kapcsolatuk a műsor után is folytatódott, majd végül közösen döntöttek arról, hogy külön folytatják. A fiatal lány életében nemrég nagy változás történt: munkahelyet váltott, ugyanakkor továbbra is aktív a szépségiparban. Emellett egyre több együttműködésben vesz részt, így egy percet sem unatkozik. „Munkát váltottam nemrég, de mellette ugyanúgy pillázom, ahogy eddig is. Nem nagyon szoktam unatkozni, elég sok együttműködésem van. Nevelem a kutyámat, most már egyéves” – kezdte. A legizgalmasabb pedig, hogy a magánéletében is nagy fordulat történt!

A Házasság első látásra Gyöngyije imádni való kutyusával

Kutyája olyan HEL Gyöngyinek, akár egy gyerek

A beszélgetés során természetesen szóba került négylábú kedvence is, ami nem csupán társ, hanem komoly felelősség is. „Nagy felelősséggel jár egy kutya felnevelése, tulajdonképpen olyan, mint egy gyerek. Mindent hozzá kell igazítani, meg kell szerveznem egy napomat, ha például hosszabb időre elutazom” – tette hozzá.

A kutyatartással kapcsolatban sokan máshogy gondolkodnak – például az ágyban alvás kérdése is gyakran megosztó. A Házasság első látásra sztárja ebben is határozott, de rugalmas. „Amikor elhoztam Benjit, az első éjszaka még felengedtem az ágyamba, hogy ne sírjon. Később próbáltam erről leszoktatni, de ő győzött, azóta is velem alszik” – mondta nevetve, majd hozzátette, hogy eddigi kapcsolataiban ez nem okozott gondot, és ha kell, kompromisszumra is hajlandó lenne.

Volt férjével ritkán, de tartja a kapcsolatot

A nyaralás idén sem marad el: márt járt Dubajban, tavasszal Barcelonában, szeptemberben Zakynthosra készül barátnőjével, Nellivel, aki szintén a TV2 reality-jében szerepelt. A műsor után sem szakadt meg minden kapcsolat: vannak olyan szereplők, akikkel azóta is tartják a kapcsolatot, sőt, néha közös eseményeken is újra összefutnak.

Gerivel, Andrissal, Bogival ritkábban, de beszélünk. Petrával nemrég találkoztam, és ha van valami esemény, amin többen ott vagyunk, akkor mindig jókat beszélgetünk. Csabinak volt barátnője, akit el is jegyzett, így szerintem neki sem esett volna jól, ha mi beszélgetünk

– magyarázta.