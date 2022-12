Csúszott a költözés, de karácsonyra már vendégeket is fogadnak új otthonukban Gájer Bálinték

Gájer Bálint és családja márciusban hatalmas projektbe vágott bele, amikor álomotthonukat kezdték építtetni. Korábbi cikkünkben azt mondta a jazz énekes, hogy valószínűleg október elsején tudnak majd beköltözni, de erre még csak nemrég került sor.

– Múlt hét csütörtökön tudtunk bepakolni az új otthonunkba. Jobban szerettem volna, ha a decemberi hajtás előtt sikerül, de így is örülhetünk, hogy ilyen ütemben haladt az építkezés. Rengeteg fellépésem van, így itt-ott még vannak hiányosságok, de a főbb részei a lakásnak, mint a konyha, nappali, fürdők és a gyerekszoba viszont már rendben vannak. Pár bútort azonban még össze kell szerelnem, hogy legyen hová elpakolni a ruhákat. Kevés időt tudok otthon tölteni, így sajnos lassan haladok velük – kezdte lapunknak az énekes, aki azt is elárulta, hogy az egyszintes családi házukban egy régi vágya, a dupla garázs végre megvalósult és az előző otthonukhoz képest egy hálóval több van lakásban, sokkal tágabb a nappali és a kert is jóval nagyobb.

– Nem minden munkafolyamat alakult a tervek szerint, de a végeredménnyel elégedettek vagyunk, szerencsére egy megbízható kivitelező építette fel a házunkat – tette hozzá Gájer Bálint.

Felesége már kézbe is vette az készülődést az ünnepekre, előkerültek a díszek és elkezdte megteremteni a karácsonyi hangulatot az otthonukban.

Mivel ez lesz az első ünnepünk az új lakásban, szeretnénk hagyományként kialakítani, hogy karácsony másnapján mi látjuk vendégül a családot. Négy hálószoba van, így ha szeretnének, majd itt is aludhatnak, kényelmesen el fogunk férni

– mesélte Gájer Bálint és hozzátette, hogy kisfia nagyon élvezi a nyüzsgést, ami jelenleg a házban zajlik és ő is “kiveszi a részét” a házi munkákból.

– A Mikulás hozott neki egy játék porszívót, így ő is be tud segíteni – mosolygott az énekes, aki úgy véli, januárban kicsit több ideje lesz és ki tudja pihenni a decemberi hajtást. Bízik benne, hogy egy év múlva már sikerül teljesen belakniuk és nem csak az otthonuk belseje, hanem a kert is pompázhat.