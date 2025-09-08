Súlyos sérülést szenvedett verseny közben az Exatlon kupa magyar sztárja – Videó

Ha csak rövid ideig is, de nagyon boldogok voltak a sport reality hazai rajongói. A mexikóiak szervezte Exatlon Kupára ugyanis meghívtak nyolc magyar exatlonistát, akik a világ legjobbjaival vívhattak meg a paradicsomi karibi országban. A Jósa Danny, Ujvári Iza, Tóth Janka, Virág András, Wald Ákos, Besenyei Bogi, Buzás Dóri és Novák Zalán alkotta csapat még úgy is helyt állt a versenyben, hogy évek óta nem jártak Dominikán…

Az Exatlon Kupa magyar csapata büszkén húzta magára a nemzeti színű mezt (Fotó: Tóth Janka)

Az Exatlon Kupán mentő vitte el Tóth Jankát

Hatalmas megtiszteltetésnek érezte a nyolc korábbi magyar exatlonista, hogy meghívást kaptak újra Dominikára. Az Exatlon Kupán hazánk legjobbjai Mexikó, Németország, az USA és Románia legjobbjaival mérkőzhettek meg Dominikán, és nem hoztak szégyent senkire. Végül a mieink az elődöntőig jutottak, ahol az egyik legkeményebb pályán, a Circuson kellett minél jobban teljesíteniük a mexikóiak ellen. Sajnos már az elején látszott, hogy az ellenfél agyban sokkal felkészültebb, koncentráltabb - igaz, ők minden évben versenyeznek. De egy sajnálatos baleset miatt nálunk Tóth Janka súlyos sérülést szenvedett. Az Instagramra feltöltött videóban jól látszik, ahogy próbálnak neki segíteni, végül szirénázó mentőautó vitte kórházba. A magyar sportolónak biztosan beugrott, hogy három évvel ezelőtt az All Stars évadban egyszer ájultan esett össze...

Jósa Danny szerint lesz még Exatlon Kupa magyarokkal

Az Exatlon Hungary All Stars évadának férfi győztese az Amerikában élő BMX bajnok lett. Jósa Danny végtelenül boldog volt, hogy újra Dominikán versenyezhetett.

Most egyébként sokkal szabadabbak voltunk, mint a saját évadainkban. Eleve, hotelben laktunk, itt nem volt faház, meg villa, az egésznek más a hangulata, de fantasztikusan éreztük magunkat. Én nagyon örülnék neki, ha legközelebb is hívnának minket, hiszen itt tényleg a világ legjobbjai voltak az ellenfeleink. 15 vadonatúj pályán zajlottak a futamok, több pálya jóval nagyobb és komplexebb az eddigi régi pályákhoz képest. Nekem nagyon tetszik ez az egész, Szívesen jönnék, ha lesz ilyenre újabb lehetőség és úgy adódik, hogy tudok is...

- mondta nemrég a Borsnak.