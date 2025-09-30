Eszenyi Enikőt a Dunában látták - Videó

Eszenyi Enikő Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, színházi rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, 2009 és 2020 között a Vígszínház igazgatója. 2015-ben és 2016-ban a Forbes őt választotta a legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában. 2023-ban Európa színészének választották.
A csodálatos színésznő kalandos életutat tudhat maga mögött. 2025. június 16-án ünnepelte a 65. születésnapját, de ez a kor csak egy szám, ugyanis fiatalokat megszégyenítő erővel és formával rendelkezik. Instagram-oldalán még az is bebizonyította, hogy milyen bátran úszkál a Dunában. Még a sapkája is leesett, de még azután is hableányként lubickolt a magyar folyóban.
„Itt a vízi sellő, sziasztok! Oh leesett a sapkám és vizes lett, ezt az egyet nem akartam. Az nem jó, ha vizes az ember feje. Szépen süt a nap és ölelek benneteket innen. Egy kicsit úszom csak az nem jó, ha vizes az ember feje. Nagyon-nagyon szépen süt a nap. Hello mami benne vagyok a vízben! Ne izgulj nem hideg és nagyon szépen süt a nap. Puszilok mindenkit innen a Dunából” – mesélte a színésznő követőinek.
„A Dunában!❤️” - írta imádnivaló videó üzenetében Eszenyi Enikő.
