Anger Zsolt nem kímélte Diazt: „Nem, most nagyot tévedtél...”

A Wellhello sztárja, Diaz, polgári nevén Csöndör László most olyan vallomást tett, amelyhez hasonlót ritkán hallhatunk tőle. Az énekes-rappper a Pop, Kaja, Satöbbi című műsorban, Anger Zsolt vendégeként beszélt először igazán nyíltan az apaság élményéről, gyermekkori emlékeiről és az édesapjáról.

Diaz Wellhello tagjaként bő egy évtizede járja az országot Fluor Tomival (Fotó: LI)

Diaz kisfia lassan már hároméves

Diaz kisfia, Ábel már hároméves, és a büszke édesapa elmondta, hogy a gyerek minden mozzanatával képes előhívni belőle a saját gyerekkorát. A beszélgetés azonban nem indult ennyire könnyen: a zenész eleinte szkeptikusan állt a témához. Anger Zsolt próbálta rávezetni vendégét arra, hogy szeretteink valójában sosem tűnnek el teljesen: „Ahogy te is, én is nagyon szeretnék még egyszer apámmal találkozni” – mondta a műsorvezető, amivel láthatóan mély húrokat pengetett Diaz lelkében.

Érdekes, amit mondasz, mert ami jó lenne, az pont az, hogy Ábellel lehessen. Ami nagyon fájdalmas nekem az egészben, hogy már nem lesz a részese a fiam felnövésének. Ahogy mondod, ez már nincs...

– vallotta be megtörten az énekes, aki hozzátette, hogy saját apja mindössze egyszer találkozhatott kisfiával.

A szeretteink örökké velünk lesznek

Anger Zsolt azonban nem engedte el a témát: „Nem, most nagyot tévedtél. Ott van minden mozdulatodban” – felelte, amitől Diaz szinte új szemmel kezdte látni az élményt.

„Amióta megszületett és telik az idő, egyre több emlék jut eszembe. Nekem apukámmal a legtöbb emlékem pont abból a korszakból van, amikor gyerek voltam. A válás miatt utána összevissza volt minden. Ahogy Ábel nő fel, látom benne magamat. Visszarepülök az időben” – fogalmazott.

Diaz nagy felismerést tett

A rapper példát is említett: „Pár napja fociztunk együtt, durva volt látni, hogy rendesen bele tud rúgni a labdába, ahogy kell. Végül is igazad van, mert ezáltal itt van” – helyesbítette korábbi álláspontját Diaz.

A megható beszélgetésből kiderült: bár Ábel sosem ismerheti meg igazán a nagyapját, Diaz számára egyértelművé vált, hogy minden közös pillanatban ott él tovább az emléke. Az apaság nemcsak új fejezetet nyitott a zenész életében, hanem segített neki feldolgozni a múltat is. A teljes adás ma 22:05-kor kerül képernyőre a VIASAT3-on.