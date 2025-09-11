Anger Zsolt nem kímélte Diazt: „Nem, most nagyot tévedtél...”

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 18:50
Váratlanul megnyílt a Wellhello énekes a Pop, Kaja, Satöbbi új adásában. Diaz vallomását hallgatva Anger Zsolt szava is elakadt egy pillanatra.
A Wellhello sztárja, Diaz, polgári nevén Csöndör László most olyan vallomást tett, amelyhez hasonlót ritkán hallhatunk tőle. Az énekes-rappper a Pop, Kaja, Satöbbi című műsorban, Anger Zsolt vendégeként beszélt először igazán nyíltan az apaság élményéről, gyermekkori emlékeiről és az édesapjáról.

Diaz Wellhello
Diaz Wellhello tagjaként bő egy évtizede járja az országot Fluor Tomival (Fotó: LI)

Diaz kisfia lassan már hároméves

Diaz kisfia, Ábel már hároméves, és a büszke édesapa elmondta, hogy a gyerek minden mozzanatával képes előhívni belőle a saját gyerekkorát. A beszélgetés azonban nem indult ennyire könnyen: a zenész eleinte szkeptikusan állt a témához. Anger Zsolt próbálta rávezetni vendégét arra, hogy szeretteink valójában sosem tűnnek el teljesen: „Ahogy te is, én is nagyon szeretnék még egyszer apámmal találkozni” – mondta a műsorvezető, amivel láthatóan mély húrokat pengetett Diaz lelkében.

Érdekes, amit mondasz, mert ami jó lenne, az pont az, hogy Ábellel lehessen. Ami nagyon fájdalmas nekem az egészben, hogy már nem lesz a részese a fiam felnövésének. Ahogy mondod, ez már nincs...

 – vallotta be megtörten az énekes, aki hozzátette, hogy saját apja mindössze egyszer találkozhatott kisfiával.

A szeretteink örökké velünk lesznek

Anger Zsolt azonban nem engedte el a témát: „Nem, most nagyot tévedtél. Ott van minden mozdulatodban” – felelte, amitől Diaz szinte új szemmel kezdte látni az élményt.

Amióta megszületett és telik az idő, egyre több emlék jut eszembe. Nekem apukámmal a legtöbb emlékem pont abból a korszakból van, amikor gyerek voltam. A válás miatt utána összevissza volt minden. Ahogy Ábel nő fel, látom benne magamat. Visszarepülök az időben” – fogalmazott.

Diaz nagy felismerést tett

A rapper példát is említett: „Pár napja fociztunk együtt, durva volt látni, hogy rendesen bele tud rúgni a labdába, ahogy kell. Végül is igazad van, mert ezáltal itt van” – helyesbítette korábbi álláspontját Diaz.

A megható beszélgetésből kiderült: bár Ábel sosem ismerheti meg igazán a nagyapját, Diaz számára egyértelművé vált, hogy minden közös pillanatban ott él tovább az emléke. Az apaság nemcsak új fejezetet nyitott a zenész életében, hanem segített neki feldolgozni a múltat is. A teljes adás ma 22:05-kor kerül képernyőre a VIASAT3-on.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
