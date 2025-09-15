Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Curtis: „A legszomorúbb, hogy a buli össze van kötve a kábítószerrel”

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 18:25
kábítószerekHagymafesztivál
A rapper hétvégén a makói hagymafesztiválon lépett fel, ahol sokan látogattak ki a koncertre. Curtis beszélt a városról és a kábítószerekről is.

Alig pár héttel curtis-judie-eskuko-hazassag-egy-honapja">esküvője után adott koncertet Curtis és csapata Makón, a több éve megrendezésre kerülő hagymafesztiválon. Már második alkalommal lépnek fel itt, mivel a fesztiválozók körében ők voltak az egyik legnépszerűbbek a tavalyi évben és szívesen várták vissza a bandát.

curtis judie esküvői ruhapróba
Curtis koncertje iránt nagyon volt az érdeklődés a hagymafesztiválon (Fotó: Bors)

Széki Attila Curtis rendkívül boldog volt, mikor megtudta, hogy sokan várták vissza a fesztiválra. „Örömmel hallom, hogy ennyien vártak engem, de ilyen rossz idő ellenére is rengetegen voltak, szóval gondoltam, hogy itt tényleg vártak és sajnálom, hogy ennyire szörnyű volt az időjárás” – fejezte ki örömét Curtis és azt is elmondta, hogy egyik legjobb barátja is onnan származik, így sok emlék köti a rappert a városhoz.

Zenéje is íródott Curtisnek Makón

„Kevesen tudják, hogy a Maradunk végig dal itt íródott még a Covid ideje alatt, szóval olyan mintha haza járnék a városba” – árulta el Curtis, aki azt is beismerte, hogy három napnyi bulizás és több liter pálinka elfogyasztása mellett írta a számot, de nagy sikere lett.

Nagyon sok pénzt, energiát és időt fektettünk bele ebbe a produkcióba és azt gondolom, meg is érdemlik ezek a zenészek, most nem magamra gondolok, hanem a stábra, hogy ilyen közönség előtt fellépjen és csak hálás tudok lenni, hogy ennyien voltak

– fejezte ki háláját a közönségnek és a társainak is Curtis, aki elárulta, hogy nincsen különleges koncert előtti rutinja, csupán annyi, hogy nem szeret időben kezdeni, inkább pár perccel később.

@hagymafesztival @Curtis4ker megállt Csengivel egy kicsit beszélgetni💜 Mesélt makói kapcsolatairól, részletek a videóvan🤩 #makó #hagymafesztivál #program #koncert #élmény #összehangol #ingyenes #fyp #fesztivál #titöltitekmegélettel #esőbenis❤️ ♬ Funny - Gold-Tiger

Curtis a koncert előtt egy másik interjúban a bulizásról és a veszélyeiről is megszólalt. „Azt gondolom, hogy bulizni muszáj, főleg ebben az őrült világban és nem csak a fiataloknak fontos ez, hanem mindenkinek” – mondta el a rapper, aki ezen kívül az arany középútról beszélt, amit mindenkinek meg kell találni a mai világban.

A kábítószerek témája sem maradhatott ki Curtisnél

„Szerintem a legszomorúbb az, hogy a buli már össze van kötve azzal, hogy kábítószerezni kell és az a fontos, hogy olyan társaságot válasszon, akik normális körülmények között szeretnék jól érezni magukat” – mesélte Curtis és fontosnak tartja, hogy mindenki jól érezze magát a megfelelő kereteken belül.

Curtis feleségével, Barnai Judit Judie-val legközelebb az Ázsia Expresszben, ma este 19:45-kor látható a TV2-n.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu