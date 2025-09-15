Curtis: „A legszomorúbb, hogy a buli össze van kötve a kábítószerrel”

Alig pár héttel curtis-judie-eskuko-hazassag-egy-honapja">esküvője után adott koncertet Curtis és csapata Makón, a több éve megrendezésre kerülő hagymafesztiválon. Már második alkalommal lépnek fel itt, mivel a fesztiválozók körében ők voltak az egyik legnépszerűbbek a tavalyi évben és szívesen várták vissza a bandát.

Curtis koncertje iránt nagyon volt az érdeklődés a hagymafesztiválon (Fotó: Bors)

Széki Attila Curtis rendkívül boldog volt, mikor megtudta, hogy sokan várták vissza a fesztiválra. „Örömmel hallom, hogy ennyien vártak engem, de ilyen rossz idő ellenére is rengetegen voltak, szóval gondoltam, hogy itt tényleg vártak és sajnálom, hogy ennyire szörnyű volt az időjárás” – fejezte ki örömét Curtis és azt is elmondta, hogy egyik legjobb barátja is onnan származik, így sok emlék köti a rappert a városhoz.

Zenéje is íródott Curtisnek Makón

„Kevesen tudják, hogy a Maradunk végig dal itt íródott még a Covid ideje alatt, szóval olyan mintha haza járnék a városba” – árulta el Curtis, aki azt is beismerte, hogy három napnyi bulizás és több liter pálinka elfogyasztása mellett írta a számot, de nagy sikere lett.

Nagyon sok pénzt, energiát és időt fektettünk bele ebbe a produkcióba és azt gondolom, meg is érdemlik ezek a zenészek, most nem magamra gondolok, hanem a stábra, hogy ilyen közönség előtt fellépjen és csak hálás tudok lenni, hogy ennyien voltak

– fejezte ki háláját a közönségnek és a társainak is Curtis, aki elárulta, hogy nincsen különleges koncert előtti rutinja, csupán annyi, hogy nem szeret időben kezdeni, inkább pár perccel később.

Curtis a koncert előtt egy másik interjúban a bulizásról és a veszélyeiről is megszólalt. „Azt gondolom, hogy bulizni muszáj, főleg ebben az őrült világban és nem csak a fiataloknak fontos ez, hanem mindenkinek” – mondta el a rapper, aki ezen kívül az arany középútról beszélt, amit mindenkinek meg kell találni a mai világban.

A kábítószerek témája sem maradhatott ki Curtisnél

„Szerintem a legszomorúbb az, hogy a buli már össze van kötve azzal, hogy kábítószerezni kell és az a fontos, hogy olyan társaságot válasszon, akik normális körülmények között szeretnék jól érezni magukat” – mesélte Curtis és fontosnak tartja, hogy mindenki jól érezze magát a megfelelő kereteken belül.