Szenzáció: újra Mike Tysonnal bokszol Bunyós Pityu?

Mike Tyson várja Las Vegasba, Arnold Schwarzenegger rokonának nézik a Miami Drive-on, Oscar-díjas színészekkel bulizik, és az amerikai éjszakai élet elitje fogadja barátjaként – Bunyós Pityu történetei olyanok, mintha egy hollywoodi film forgatókönyvéből léptek volna elő. A magyar legenda és fia, Szikora István, azaz Mr. Steve olyan kalandokat éltek át, amelyekről sokan csak álmodnak, és mindezeket szívesen mesélték el a Borsnak.

Bunyós Pityu Mike Tyson elleni lehetséges visszavágójáról is mesélt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Bunyós Pityuék minden buliba bejutnak Amerikában is

„Szerencsém volt, hogy annak idején bokszoltam Tysonnal, Lennox Lewisszal, mert emiatt bármelyik buliba beengednek odakint a mai napig” – mesélte Pityu, majd hozzátette: „Szépen lassan megismertünk egy csomó embert az éjszakai életben: DJ-ket, zenészeket, sportolókat”.

A kapcsolatépítésnek hamar eredménye lett: Oscar-díjas színészekkel is együtt bulizhattak, köztük Cuba Gooding Jr.-ral:

„Nem sokan tudják ezt megcsinálni Magyarországon, hogy kimegy Amerikába, és ilyen kaliberű sztárok megismerik, vagy akár tapsolnak neki a buszról”

– tette hozzá a fia.

Bunyós Pityu fiával eszméletlen helyeken jártak (Fotó: Bánkúti Sándor)

Még Arnold Schwarzenegger is elismeri

Egy különleges történetet is felidézett Pityu: „Első találkozásunknál az egyik híresség nem akart senkivel se fotózkodni, lehajtott fejjel tolta a biciklijét. A fiam végül elmesélte neki, hogy bokszoltam Tysonnal. Egyből felcsillant a szeme, elkezdte dicsérni a matyóhímzéses pólómat, és azt is mondta, milyen jól tartom magam. Azóta már háromszor vagy négyszer találkoztunk” – mesélte lelkesen a mulatós sztár, akit nem egy alkalommal nézték már az egykori kormányzónak vagy a rokonának:

„A Miami Drive-on mindenütt odajöttek hozzám, hogy Schwarzenegger rokona vagyok-e, mert azt mondták, hasonlítok rá. Egyszer még egy városnéző buszról is a szpíker azt mondta, hogy itt van Arnold Schwarzenegger, mire elkezdtem feszíteni” – nevetett Pityu.

Mike Tysonnal pedig különösen emlékezetes a kapcsolatuk:

Amikor Európában találkoztunk, invitáltam egy sörre, de fáradtságra hivatkozva elutasította, mert éppen akkor jött meg a repülővel. Viszont ott helyben meghívott minket Las Vegasba a házába”

– emlékezett vissza Pityu. Tyson később Boca Ratonban vett házat, így a magyar legenda és fia bíznak benne, hogy hamarosan újra összehozza őket a sors: „Ott lesz a közelben, elkapjuk, még a buliba is elhívjuk” – mondta Mr. Steve.