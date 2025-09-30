Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Szenzáció: újra Mike Tysonnal bokszol Bunyós Pityu?

visszavágó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 03:00
Arnold SchwarzeneggerMike TysonBunyós PityuLas Vegas
Nem akárki inivitálta Las Vegasba a magyar mulatós legendát. Bunyós Pityu Mike Tyson meghívása kapcsán érdekes dolgokat árult el a Borsnak a jövőt illetően.

Mike Tyson várja Las Vegasba, Arnold Schwarzenegger rokonának nézik a Miami Drive-on, Oscar-díjas színészekkel bulizik, és az amerikai éjszakai élet elitje fogadja barátjaként – Bunyós Pityu történetei olyanok, mintha egy hollywoodi film forgatókönyvéből léptek volna elő. A magyar legenda és fia, Szikora István, azaz Mr. Steve olyan kalandokat éltek át, amelyekről sokan csak álmodnak, és mindezeket szívesen mesélték el a Borsnak.

bunyós pityu és fia
Bunyós Pityu Mike Tyson elleni lehetséges visszavágójáról is mesélt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Bunyós Pityuék minden buliba bejutnak Amerikában is

„Szerencsém volt, hogy annak idején bokszoltam Tysonnal, Lennox Lewisszal, mert emiatt bármelyik buliba beengednek odakint a mai napig” – mesélte Pityu, majd hozzátette: „Szépen lassan megismertünk egy csomó embert az éjszakai életben: DJ-ket, zenészeket, sportolókat”.

A kapcsolatépítésnek hamar eredménye lett: Oscar-díjas színészekkel is együtt bulizhattak, köztük Cuba Gooding Jr.-ral:

 „Nem sokan tudják ezt megcsinálni Magyarországon, hogy kimegy Amerikába, és ilyen kaliberű sztárok megismerik, vagy akár tapsolnak neki a buszról”

 – tette hozzá a fia.

Bunyós Pityu és a fia
Bunyós Pityu fiával eszméletlen helyeken jártak (Fotó: Bánkúti Sándor)

Még Arnold Schwarzenegger is elismeri

Egy különleges történetet is felidézett Pityu: „Első találkozásunknál az egyik híresség nem akart senkivel se fotózkodni, lehajtott fejjel tolta a biciklijét. A fiam végül elmesélte neki, hogy bokszoltam Tysonnal. Egyből felcsillant a szeme, elkezdte dicsérni a matyóhímzéses pólómat, és azt is mondta, milyen jól tartom magam. Azóta már háromszor vagy négyszer találkoztunk” – mesélte lelkesen a mulatós sztár, akit nem egy alkalommal nézték már az egykori kormányzónak vagy a rokonának:

„A Miami Drive-on mindenütt odajöttek hozzám, hogy Schwarzenegger rokona vagyok-e, mert azt mondták, hasonlítok rá. Egyszer még egy városnéző buszról is a szpíker azt mondta, hogy itt van Arnold Schwarzenegger, mire elkezdtem feszíteni” – nevetett Pityu.

Mike Tysonnal pedig különösen emlékezetes a kapcsolatuk: 

Amikor Európában találkoztunk, invitáltam egy sörre, de fáradtságra hivatkozva elutasította, mert éppen akkor jött meg a repülővel. Viszont ott helyben meghívott minket Las Vegasba a házába”

 – emlékezett vissza Pityu. Tyson később Boca Ratonban vett házat, így a magyar legenda és fia bíznak benne, hogy hamarosan újra összehozza őket a sors: „Ott lesz a közelben, elkapjuk, még a buliba is elhívjuk” – mondta Mr. Steve.

Bunyós Pityu és Mike Tyson
Bunyós Pityu és Mike Tyson jó barátságot ápolnak (Fotó: Bunyós Pityu)

Érik a visszavágó Tyson ellen?

Azt sem titkolták, hogy régóta kacérkodnak a gondolattal: meghívják Tysont Magyarországra bokszolni:

Nagyon sokszor volt ez az ötletünk, de most annyira jól megy neki: stand-up estjei vannak, filmszerepeket kap, és keresi a pénzt, így egyelőre nem akar idejönni, de ki tudja, mit hoz a jövő...” 

– árulta el Pityu. 

 Az apa-fiú páros úgy érzi, Amerikában nyitottabbak és barátságosabbak az emberek, és bárhová mennek, szeretettel fogadják őket. A nagy álmuk most az, hogy valóra váljon Tyson meghívása Vegasba – és hogy egyszer talán a legendás bokszoló Magyarországra is ellátogasson.

 

