Bevállalta: bikinire vetkőzött Barnai Judit, mámorító a látvány

Barnai Juditnál jelenleg keresve sem lehetne találni boldogabb embert, hiszen a csinos kosárlabdázó nemrégiben összekötötte az életét szerelmével, Curtissel. Az esküvőről korábban a Bors is beszámolt.
Az újdonsült feleség nagyon aktív a közösségi oldalán, most is egy friss fotóval jelentkezett ott, amivel elkápráztatta a rajongóit. Barnai Judit az Instagram-oldalán egy olyan képet osztott meg, amelyen egy szexi fekete bikiniben látható, miközben a medence partján ül, és egy poharat emel, a posztból pedig az is kiderül, hogy mire.
Ezt a nyárra
- olvasható a csinos sportoló bejegyzésében.
A rajongók nem győztek betelni a látvánnyal, sorra érkeztek a dicsérő hozzászólások.
– Egészségedre Judie! - fogalmazott az egyik kommentelő.
– Szép vagy! - írta egy másik követő.
– Csodaszép Vagy külsőre is, ...de a lelked, az egy csoda! - jegyezte meg egy harmadik hozzászóló.
Mutatjuk a Barnai Juditról készült káprázatos fotót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.