Bevállalta: bikinire vetkőzött Barnai Judit, mámorító a látvány

szexi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 13:30
BikinivillantásdögösBarnai Judit
A közösségi oldalán mutatta meg a képet a gyönyörű kosárlabdázó.
KL
A szerző cikkei

Barnai Juditnál jelenleg keresve sem lehetne találni boldogabb embert, hiszen a csinos kosárlabdázó nemrégiben összekötötte az életét szerelmével, Curtissel. Az esküvőről korábban a Bors is beszámolt.

Barnai Judit
Fekete bikiniben mutatta meg káprázatos alakját Barnai Judit Fotó: Marosi-Tutrai Csilla

Az újdonsült feleség nagyon aktív a közösségi oldalán, most is egy friss fotóval jelentkezett ott, amivel elkápráztatta a rajongóit. Barnai Judit az Instagram-oldalán egy olyan képet osztott meg, amelyen egy szexi fekete bikiniben látható, miközben a medence partján ül, és egy poharat emel, a posztból pedig az is kiderül, hogy mire.

Ezt a nyárra

- olvasható a csinos sportoló bejegyzésében.

A rajongók nem győztek betelni a látvánnyal, sorra érkeztek a dicsérő hozzászólások.

– Egészségedre Judie! - fogalmazott az egyik kommentelő.

– Szép vagy! - írta egy másik követő.

– Csodaszép Vagy külsőre is, ...de a lelked, az egy csoda! - jegyezte meg egy harmadik hozzászóló.

Mutatjuk a Barnai Juditról készült káprázatos fotót:

 

