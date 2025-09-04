Bevállalta: bikinire vetkőzött Barnai Judit, mámorító a látvány

Barnai Juditnál jelenleg keresve sem lehetne találni boldogabb embert, hiszen a csinos kosárlabdázó nemrégiben összekötötte az életét szerelmével, Curtissel. Az esküvőről korábban a Bors is beszámolt.

Fekete bikiniben mutatta meg káprázatos alakját Barnai Judit Fotó: Marosi-Tutrai Csilla

Az újdonsült feleség nagyon aktív a közösségi oldalán, most is egy friss fotóval jelentkezett ott, amivel elkápráztatta a rajongóit. Barnai Judit az Instagram-oldalán egy olyan képet osztott meg, amelyen egy szexi fekete bikiniben látható, miközben a medence partján ül, és egy poharat emel, a posztból pedig az is kiderül, hogy mire.

Ezt a nyárra

- olvasható a csinos sportoló bejegyzésében.