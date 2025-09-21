Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Családja körében mutatta meg gömbölyödő pocakját az egykori tinisztár

Barbee
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 18:50
terhességszüléstinisztár
Egy hónap, és érkezik a baba! Barbee hamarosan ismét anyai örömök elé néz!

Ma már boldog családanya az egykori tinisztár Barbee. Eredeti nevén Zentai-Bata Adrienn még a 2000-es években robbant be tinisztárként a köztudatba Szívtörő című slágerével, a Tények pedig kiszúrta bejegyzését, melyben az édesanya családja körében mutatta meg, mekkora már a babapocakja. A népszerű énekesnő júniusban osztotta meg a világgal, hogy kislányuk, Zoé mellé ugyanis nem sokára érkezik a kistesó.

Az egykori tinisztár, Barbee hamarosan kétgyermekes édesanya lesz
Az egykori tinisztár, Barbee hamarosan kétgyermekes édesanya lesz Fotó: MW archív

Az egykori tinisztár, Barbee rövidesen kétgyermekes anyuka lesz

Barbee férjével, Gáborral októberre várja a pici érkezését, miközben kislányuk, Zoé szeptembertől már óvodába jár. Barbee számára ez egy rendkívül izgalmas időszak, legutóbbi bejegyzésükből az is kiderül, mennyire ragyogóan néz ki a kiscsalád. Meghitt fotón láthatjuk a volt tinisztárt és családját.

Bár 18 éves korom óta készülnek rólam profi fotók, sosem gondoltam volna, hogy mennyit számít, ha vannak tökéletes képek életünk nagy pillanatairól

- írta bejegyzéséhez az énekesnő.

Nem sokkal később pedig egy másik terhespocakos sorozatot is megosztott:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu