Családja körében mutatta meg gömbölyödő pocakját az egykori tinisztár

Ma már boldog családanya az egykori tinisztár Barbee. Eredeti nevén Zentai-Bata Adrienn még a 2000-es években robbant be tinisztárként a köztudatba Szívtörő című slágerével, a Tények pedig kiszúrta bejegyzését, melyben az édesanya családja körében mutatta meg, mekkora már a babapocakja. A népszerű énekesnő júniusban osztotta meg a világgal, hogy kislányuk, Zoé mellé ugyanis nem sokára érkezik a kistesó.

Az egykori tinisztár, Barbee rövidesen kétgyermekes anyuka lesz

Barbee férjével, Gáborral októberre várja a pici érkezését, miközben kislányuk, Zoé szeptembertől már óvodába jár. Barbee számára ez egy rendkívül izgalmas időszak, legutóbbi bejegyzésükből az is kiderül, mennyire ragyogóan néz ki a kiscsalád. Meghitt fotón láthatjuk a volt tinisztárt és családját.

Bár 18 éves korom óta készülnek rólam profi fotók, sosem gondoltam volna, hogy mennyit számít, ha vannak tökéletes képek életünk nagy pillanatairól

- írta bejegyzéséhez az énekesnő.

Nem sokkal később pedig egy másik terhespocakos sorozatot is megosztott: