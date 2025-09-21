Családja körében mutatta meg gömbölyödő pocakját az egykori tinisztár

Ma már boldog családanya az egykori tinisztár Barbee. Eredeti nevén Zentai-Bata Adrienn még a 2000-es években robbant be tinisztárként a köztudatba Szívtörő című slágerével, a Tények pedig kiszúrta bejegyzését, melyben az édesanya családja körében mutatta meg, mekkora már a babapocakja. A népszerű énekesnő júniusban osztotta meg a világgal, hogy kislányuk, Zoé mellé ugyanis nem sokára érkezik a kistesó.
Barbee férjével, Gáborral októberre várja a pici érkezését, miközben kislányuk, Zoé szeptembertől már óvodába jár. Barbee számára ez egy rendkívül izgalmas időszak, legutóbbi bejegyzésükből az is kiderül, mennyire ragyogóan néz ki a kiscsalád. Meghitt fotón láthatjuk a volt tinisztárt és családját.
Bár 18 éves korom óta készülnek rólam profi fotók, sosem gondoltam volna, hogy mennyit számít, ha vannak tökéletes képek életünk nagy pillanatairól
- írta bejegyzéséhez az énekesnő.
Nem sokkal később pedig egy másik terhespocakos sorozatot is megosztott:
