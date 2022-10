Egyre nehezebben bírja terhességét a magyar énekesnő

Izgalmas változásokat hozott 2022 Barbee és férje számára. Teljesült az álmuk, végre beköltözhettek közös otthonukba, ahova hamarosan megérkezik első gyermekük is. Az énekesnő a Borsnak elárulta, bár nagyon fárasztó volt az elmúlt időszak számára, de boldog, és nagyon várja, hogy végre megpillanthassa kislányukat.

– Korábban albérletben laktunk, de anyósom felajánlotta, költözzünk hozzá, hogy mielőbb meg tudjuk vásárolni az első lakásunkat.

A férjemmel az volt a családalapításunknak feltétele, ha ez megvan, utána jöhet a baba is.

Tavaly decemberben sikerült megvásárolni, azóta a felújítási munkák folytak, most lett kész, így egy héttel ezelőtt végre be tudtunk költözni. Nem volt egyszerű a nagy pocakommal, főleg, mert már egy takarítás, főzés is nagyon fárasztó tud lenni, egy óra állás után fáj a derekam, vizesedik a lábam, muszáj két teendő között megpihennem. Szerettük volna letudni még nyáron, de kicsit megcsúsztunk – mesélte az énekesnő, aki most kezdte meg várandóssága utolsó hónapját. Minden a legnagyobb rendben van, kisbabája és ő is egészséges, de egyre nehezebben bírja terhességét. Fárasztó időszakon van túl, hiszen a lakás teendői mellett a babaholmikat is szerette volna időben beszerezni.

– A fészekrakó ösztön bennem van, így már mindent megvásároltam. Nagy segítség, hogy online is lehet rendelni, a nagy részét így tudtam le.

Már csak a ruhácskák átmosása és az utolsó simítások várnak rám, és harci díszben várjuk a kislányunkat.

Azt a pillanatot várom, amikor minden a helyére kerül, és már tényleg csak arra tudok koncentrálni, hogy mennyire jó lesz, ha itthon lesz a kisbabánk. Alig várom, hogy találkozzak vele, felkészültem erre a pillanatra – mondta boldogan a kismama, aki már előrelátó volt, hogy a második gyermeküknek is néhány dolgot el tudjon rakni.

– Mindenképpen szeretnénk, ha Zoénak születne kistestvére, a férjem nagyon örülne egy kisfiúnak. Úgy tervezzük, hogy nem lesz nagy korkülönbség a gyerekek között, de sokat fog ezen alakítani, hogy mennyit vesz ki belőlem az első baba – mesélte érdeklődésünkre.