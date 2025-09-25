Nehezen mozog a 98 éves Baranyi László – Felesége segítségére szorul a Família Kft. sztárja

Baranyi László, a Família Kft. színészlegendája idén nyáron töltötte be 98. életévét, felesége pedig már 87 éves. A házaspár boldogan éli mindennapjait és szoros kapcsolatot ápolnak családjukkal, így a Balatonra is közösen utaztak, ahol egy fantasztikus nyaraláson vettek részt. Unokája és lánya sokat segít Laci bácsinak, néha azonban nagyon aggódnak érte.

Baranyi László felesége sokat segít imádott férjének, aki idős kora miatt szorul támogatásra (Fotó: Szabolcs László)

A családi nyaralás alatt sem unatkoztak a rokonok Laci bácsival.

– Hévízen sajnos lépcsőzés közben nem figyeltem és elnéztem az utolsó fokot, de annyi szerencsém volt, hogy az unokámba karoltam és így nem történt nagyobb baleset. Mondjuk a fejemet jól bevertem a salakba, viszont annak örültem, hogy a feleségem meg a lányom ezt nem látta – idézte fel Laci bácsi a történteket, majd hozzátette, örülne, ha ez lenne a legnagyobb problémája.

Baranyai László és felesége boldogan élik idős kori éveiket

Van járóbotom, de még nem akarok azzal járni, inkább a feleségembe kapaszkodok, szóval mindenhova ketten megyünk és mit ad Isten, volt olyan, hogy én fogtam meg, nehogy elessen. Ugye tíz év van köztünk, és bármikor, amikor fel szeretném bosszantani, csak taknyosnak hívom, mert tudom, hogy ezt nagyon nem szereti

– számolt be mindennapjairól Laci bácsi, aki kisebb sétákat szokott tenni jó időben, mivel élvezi, ha kicsit mozoghat, viszont a hosszabb távot már nehezen bírják a lábai.

Baranyi László családja folyamatosan látogatja a nagypapát, aki próbál minél több találkozóra eljutni (Fotó: Knap Zoltán)

Étellel is jól ellátják Laci bácsit, mivel az önkormányzaton a kilencven év felettiek ingyen étkezhetnek, amit a színészlegenda is kihasznál.

– A barátaim mindig kérdezik, hogy milyen az étel, és úgy tudom leírni, hogy éhezni nem fogok, de jól lakni sem. Viszont mindig kiegészítjük itthon valamivel, például a tejbedarából iszonyat mennyiségűt meg tudok enni – emelte ki Baranyai László, majd hozzátette, ma már olyan teendőkben is segítségre szorul, amit eddig természetesnek tartott.

Sajnos nem tudok úszni, pedig nagyon jó voltam benne, de képtelen vagyok magam alá húzni a lábamat. A feleségem viszont mindenben segít és ő is öltöztet, mivel nem tudom a saját zoknimat sem felvenni, csak valami egészen különleges tornamutatvánnyal

– mesélt Laci bácsi a nehézségekről, amik az ízületei miatt egyre gyakrabban előfordulnak, de fogaival is meggyűlt a baja, mivel hozzá kellett szoknia az új felső fogsorához, amivel az elején csak pépes ételt tudott megenni.