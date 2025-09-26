"Megkeseríti az életemet" – Nem bírja tovább, megműtik Bangó Marikát!

Két hete lapunknak beszélt Bangó Marika kiújuló problémájáról, amivel jelenleg is küzd és októberben át is esik a műtéten. A gerincsérve nagyon megnehezíti a mindennapjait, mivel a járással is meggyűlik a baja az énekesnőnek és alig várja, hogy ismét jó formában visszatérjen a színpadra.

Bangó Margit lánya élete egyik legnehezebb időszakát éli (Fotó: mediaworks archívum)

Bangó Marikára még több időpont is vár, amiket próbál minél gyorsabban elintézni. „Pontos időpontot nem tudok még mondani, viszont az orvos azt mondta, hogy október tizenöt és húsz között várható a műtét, de addig még sok mindent el kell intéznem” – mesélt a következő pár hétről Marika, aki altatóorvossal is beszél jelenleg és különböző vérvételekre is jár a kórházba, amik szükségesek egy ilyen beavatkozáshoz.

Bangó Marika egyre nehezebben viseli betegségét

Nagyon megkeseríti az életemet, mivel szinte mindenben korlátozva vagyok. Minden nap megküzdeni a mozgásommal, a fájdalmaimmal ez lelkileg és fizikailag is nagyon nehéz

– számolt be állapotáról az énekesnő, majd elárulta, hogy úgy várja a műtétet, mint egy gyerek a karácsonyfa alatt az ajándékot. Számára az lenne most a legnagyobb csoda, ha minden problémája megoldódna és visszatérhetne a megszokott életéhez.

Bangó Marika férje, Elemér próbál minél többet segíteni az énekesnőnek (Fotó: Bangó Marika/Facebook)

Minden erejét felemészti az énekesnő problémája, amivel elég régóta küzd. „Az a baj, ha már rég túl lettem volna rajta, az is késő lenne, mivel olyan állapotban vagyok, bár aki ismer az tudja, hogy elég nagy a fájdalomküszöböm, de ez már nekem is sok” – árulta el hogyan éli meg ezeket a heteket Bangó Marika és reméli, hogy a sok probléma után most már minden a helyére áll az életében.

Bangó Marikát a nehéz időszakban férje is támogatja

A Bánk professzor Úr fogja műteni, aki mindenben segít nekünk és ő adta ki a beutalókat és az időpontokat, amiket végig kell csinálni, viszont az időpont az tulajdonképpen megvan, persze nem teljesen pontosan, mivel október kilencedikén az altatóorvossal kell beszélni, de az már nagyon közel van a műtéthez

– mesélte Bangó Marika férje, aki azt is elárulta, hogy az időpontok miatt előfordulhat a kisebb csúszás, de legfeljebb huszadikáig húzódhat el a beavatkozás.