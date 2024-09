Bangó Marika visszatért a színpadra, de azért nem minden a régi: "féltem őt"

Vannak dolgok, amiket soha többé nem csinálhatok, a fizikai munka például tilos lett… Ilyen az ablakpucolás is, azt például örökre elfelejthetem. Nehéz megállnom, hogy ne dolgozzak annyit, mint rég, hiszen így neveltek, így éltünk eddig, hogy vezettem a háztartást és mentem koncertezni, de most innen is és onnan is le kell csípni egy picit, hogy még sokáig élvezhessem a családom szeretetét.