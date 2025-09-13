Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Kornél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiújult Bangó Marika gerincproblémája – Újra műteni kell az énekesnőt

szívinfarktus
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 07:30
Bangó MarikaBangó Margitgerincsérv
Az énekesnő ismét egészségügyi problémával küzd, ami a mindennapi életét komolyan megnehezíti. Bangó Margit lánya, Bangó Marika már átesett egy gerincműtéten, ám most újabb operációra vár, mivel június óta a járás is nehezére esik.
Bors
A szerző cikkei

Korábban a Borsnak adott exkluzív interjút Bangó Marika férje, Elemér, aki elmesélte, hogy nemcsak fizikailag, de lelkileg is megviseli az énekesnőt a gerincproblémája, ami sajnos idén ismét kiújult nála. Tavalyi infarktusa után a felépülése alatt már tavasszal érezte, hogy baj lesz, júniusban olyan súlyossá vált a helyzet, hogy a mindennapi életét is megnehezítette a fájdalma. Ennek ellenére a közönséget nem hagyta cserben, és eljárt a koncertjeire.

Bangó Marika és Bangó Margit
Bangó Marika műtétjére vár (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Marika szívinfarktusa után most más – visszatérő – problémával küzd. „A tavalyi hátsó fali szívinfarktusom után egész jól vagyok, na de más bajaim is vannak sajnos, mivel a gerincműtétemre várok megint, a tervek szerint négy héten belül túl leszek rajta” – mesélte Bangó Margit lánya, Marika, majd hozzátette, hogy ez már a második beavatkozása, mivel 2019-ben ugyanezzel a problémával operálták, ám most kiújult a gerincsérve és a gerincszűkülete is.

Bangó Marikának a mindennapi életét keseríti meg betegsége

Az énekesnő azt remélte, hogy nem kell újra foglalkoznia gerincével, maga mögött hagyhatja a betegséget, ám ez mégis másként történt. „Nem gondoltam volna, hogy ez így visszajön és újra kínlódnom kell vele, mert nem tudok úgy menni, úgy tartani magam, ahogy kellene” – mondta el Marika, és azt is elárulta, hogy megkeseríti jelenlegi életét ez a probléma.

Bangó Marika
Bangó Marika fellépéseit mindenképp szeretné folytatni (Fotó: Bangó Marika) 

Az énekesnő reméli, hogy ezután minden megoldódik, ám az orvosok nem árulták el neki, hogy milyen mértékű lesz a felépülése. „Van olyan ismerősöm, akit már ötször megműtöttek, de remélem, hogy én nem fogok ezek közé tartozni, viszont az operáció után nagyon fogok vigyázni, mert azt hiszem, hogy mindennel túlterheltem magam” – árulta el Marika, majd hozzátette, nehezen éli meg az egészségügyi problémáit, de nincs más választása, mint elfogadni a történteket.

Gerincproblémájával is koncertezett Bangó Marika

Marika nagyon megszenvedi ezt az időszakot, mégis szerencsésnek érzi magát, mert a felkéréseinek, koncertjeinek – még ha fájdalommal, nehezen is – eleget tud tenni.

„Úgy csináltam, mintha minden jó lenne, széles mosollyal álltam ki a színpadra, és próbáltam magammal is elhitetni, hogy tényleg nincsen semmi bajom” – számolt be az idei nyárról Marika, és azt is hozzátette, hogy azokat a határokat feszegeti, amiket most már nem kellene. Gyógytornával próbál fittebb maradni, és reménykedik, hogy gyorsan felépül a műtét után. „Szeretném megvárni, hogy milyen állapotban leszek majd, de aztán újra, nagy szeretettel fogom folytatni a fellépéseket” – mesélte Bangó Marika, majd hangsúlyozta, mindent megtesz, hogy mielőbb visszatérhessen.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu