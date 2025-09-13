Kiújult Bangó Marika gerincproblémája – Újra műteni kell az énekesnőt

Korábban a Borsnak adott exkluzív interjút Bangó Marika férje, Elemér, aki elmesélte, hogy nemcsak fizikailag, de lelkileg is megviseli az énekesnőt a gerincproblémája, ami sajnos idén ismét kiújult nála. Tavalyi infarktusa után a felépülése alatt már tavasszal érezte, hogy baj lesz, júniusban olyan súlyossá vált a helyzet, hogy a mindennapi életét is megnehezítette a fájdalma. Ennek ellenére a közönséget nem hagyta cserben, és eljárt a koncertjeire.

Bangó Marika műtétjére vár (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Marika szívinfarktusa után most más – visszatérő – problémával küzd. „A tavalyi hátsó fali szívinfarktusom után egész jól vagyok, na de más bajaim is vannak sajnos, mivel a gerincműtétemre várok megint, a tervek szerint négy héten belül túl leszek rajta” – mesélte Bangó Margit lánya, Marika, majd hozzátette, hogy ez már a második beavatkozása, mivel 2019-ben ugyanezzel a problémával operálták, ám most kiújult a gerincsérve és a gerincszűkülete is.

Bangó Marikának a mindennapi életét keseríti meg betegsége

Az énekesnő azt remélte, hogy nem kell újra foglalkoznia gerincével, maga mögött hagyhatja a betegséget, ám ez mégis másként történt. „Nem gondoltam volna, hogy ez így visszajön és újra kínlódnom kell vele, mert nem tudok úgy menni, úgy tartani magam, ahogy kellene” – mondta el Marika, és azt is elárulta, hogy megkeseríti jelenlegi életét ez a probléma.

Bangó Marika fellépéseit mindenképp szeretné folytatni (Fotó: Bangó Marika)

Az énekesnő reméli, hogy ezután minden megoldódik, ám az orvosok nem árulták el neki, hogy milyen mértékű lesz a felépülése. „Van olyan ismerősöm, akit már ötször megműtöttek, de remélem, hogy én nem fogok ezek közé tartozni, viszont az operáció után nagyon fogok vigyázni, mert azt hiszem, hogy mindennel túlterheltem magam” – árulta el Marika, majd hozzátette, nehezen éli meg az egészségügyi problémáit, de nincs más választása, mint elfogadni a történteket.

Gerincproblémájával is koncertezett Bangó Marika

Marika nagyon megszenvedi ezt az időszakot, mégis szerencsésnek érzi magát, mert a felkéréseinek, koncertjeinek – még ha fájdalommal, nehezen is – eleget tud tenni.

„Úgy csináltam, mintha minden jó lenne, széles mosollyal álltam ki a színpadra, és próbáltam magammal is elhitetni, hogy tényleg nincsen semmi bajom” – számolt be az idei nyárról Marika, és azt is hozzátette, hogy azokat a határokat feszegeti, amiket most már nem kellene. Gyógytornával próbál fittebb maradni, és reménykedik, hogy gyorsan felépül a műtét után. „Szeretném megvárni, hogy milyen állapotban leszek majd, de aztán újra, nagy szeretettel fogom folytatni a fellépéseket” – mesélte Bangó Marika, majd hangsúlyozta, mindent megtesz, hogy mielőbb visszatérhessen.