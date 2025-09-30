Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Irigykedhetek picit?” - Balogh Eleni fürdőruhás fotója mellett Curtis felesége sem tudott elmenni szó nélkül

Balogh Eleni
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 13:35
fürdőruhaszexiBarnai Judit
A rajongók is odáig vannak a Szerencselányért.
KL
A szerző cikkei

Balogh Eleni az utóbbi időben rendszeresen oszt meg fürdőruhás fotókat a közösségi oldalán. Ez pedig nem véletlen, hiszen egyrészt a Szerencselánynak elbűvölő alakja van, másrészt pedig most nyaral.

Balogh Eleni
Fürdőruhában mutatta meg káprázatos szépségét Balogh Eleni Fotó: TV2

Balogh Eleni most újra egy dögös fotóval kápráztatta el a rajongóit az Instagram-oldalán. A TV2 sztárja a képen egy mintás fürdőruhában fekszik egy napágyon. A látvány önmagáért beszél, a csinos Szerencselány gyönyörű a képen.

Itt nem lehet nem mosolyogni

- írta bejegyzésében Balogh Eleni.

A rajongók nem győzik dicsérni a Szerencselány szépségét, még Curtis felesége is megjelent a kommentek között.

– Irigykedhetek picit? - kérdezte Barnai Judit, aki valószínűleg amiatt lehet féltékeny, mert ő most éppen nem a tengerparton van.

– Káprázatos szépség - fogalmazott az egyik hozzászóló.

– Gyönyörű vagy - jegyezte meg egy másik követő.

A Balogh Eleniről készült lélegzetelállító fotót itt tudod megtekinteni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu