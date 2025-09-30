„Irigykedhetek picit?” - Balogh Eleni fürdőruhás fotója mellett Curtis felesége sem tudott elmenni szó nélkül

Balogh Eleni az utóbbi időben rendszeresen oszt meg fürdőruhás fotókat a közösségi oldalán. Ez pedig nem véletlen, hiszen egyrészt a Szerencselánynak elbűvölő alakja van, másrészt pedig most nyaral.
Balogh Eleni most újra egy dögös fotóval kápráztatta el a rajongóit az Instagram-oldalán. A TV2 sztárja a képen egy mintás fürdőruhában fekszik egy napágyon. A látvány önmagáért beszél, a csinos Szerencselány gyönyörű a képen.
Itt nem lehet nem mosolyogni
- írta bejegyzésében Balogh Eleni.
A rajongók nem győzik dicsérni a Szerencselány szépségét, még Curtis felesége is megjelent a kommentek között.
– Irigykedhetek picit? - kérdezte Barnai Judit, aki valószínűleg amiatt lehet féltékeny, mert ő most éppen nem a tengerparton van.
– Káprázatos szépség - fogalmazott az egyik hozzászóló.
– Gyönyörű vagy - jegyezte meg egy másik követő.
A Balogh Eleniről készült lélegzetelállító fotót itt tudod megtekinteni.
