„Irigykedhetek picit?” - Balogh Eleni fürdőruhás fotója mellett Curtis felesége sem tudott elmenni szó nélkül

Balogh Eleni az utóbbi időben rendszeresen oszt meg fürdőruhás fotókat a közösségi oldalán. Ez pedig nem véletlen, hiszen egyrészt a Szerencselánynak elbűvölő alakja van, másrészt pedig most nyaral.

Fürdőruhában mutatta meg káprázatos szépségét Balogh Eleni Fotó: TV2

Balogh Eleni most újra egy dögös fotóval kápráztatta el a rajongóit az Instagram-oldalán. A TV2 sztárja a képen egy mintás fürdőruhában fekszik egy napágyon. A látvány önmagáért beszél, a csinos Szerencselány gyönyörű a képen.

Itt nem lehet nem mosolyogni

- írta bejegyzésében Balogh Eleni.

A rajongók nem győzik dicsérni a Szerencselány szépségét, még Curtis felesége is megjelent a kommentek között.

– Irigykedhetek picit? - kérdezte Barnai Judit, aki valószínűleg amiatt lehet féltékeny, mert ő most éppen nem a tengerparton van.

– Káprázatos szépség - fogalmazott az egyik hozzászóló.

– Gyönyörű vagy - jegyezte meg egy másik követő.

A Balogh Eleniről készült lélegzetelállító fotót itt tudod megtekinteni.