Forró pillanat: bikinire vetkőzött Balogh Eleni, káprázatos a látvány

Balogh Eleni
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 08:20
bikinialakbikinis
A műsorvezető szeptemberben is bikiniben hódít.
Bors
A szerző cikkei

Balogh Eleninél korántsem ért véget a nyár, hiszen továbbra is bikiniben hódítja meg a tengerpartokat.

Balogh Eleninél a nyárnak még közel sincs vége
Balogh Eleninél a nyárnak még közel sincs vége Fotó: TV2

A műsorvezető ezúttal a Dominikai Köztársaságból jelentkezett be, jelezve: nála még közel sincs vége a nyaralási szezonnak.

Vibráló kék bikiniszettjét kagylós elemek díszítették, amelyek kiemelték a szeme színét. Szinte modellalkatát boldogan mutatta meg különböző pózokban, miközben a kavicsos úton sétált, nem messze a tengerparttól.

A bejegyzéshez mindössze ennyit írt:

Welcome to paradise

- és ez valóban elég is volt, hiszen megmutatta nekünk az igazi paradicsomot.

Balogh Eleni felrobbantotta az internetet

Sok rajongó jó nyaralást kívánt neki, de özönlöttek a kommentek, amelyek dicsérték az alakját, és emlékeztették: Eleni most is olyan káprázatosan gyönyörű, mint mindig.

Vőlegénye, Soós Dávid sem hagyhatta ki a hozzászólást, szerelme fotója alá ezt írta:

Bombasztikus szerelem.

A Balogh Eleniről készült lélegzetelállító fotókat ide kattintva tudod megtekinteni.

 

