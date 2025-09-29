Forró pillanat: bikinire vetkőzött Balogh Eleni, káprázatos a látvány

Balogh Eleninél korántsem ért véget a nyár, hiszen továbbra is bikiniben hódítja meg a tengerpartokat.
A műsorvezető ezúttal a Dominikai Köztársaságból jelentkezett be, jelezve: nála még közel sincs vége a nyaralási szezonnak.
Vibráló kék bikiniszettjét kagylós elemek díszítették, amelyek kiemelték a szeme színét. Szinte modellalkatát boldogan mutatta meg különböző pózokban, miközben a kavicsos úton sétált, nem messze a tengerparttól.
A bejegyzéshez mindössze ennyit írt:
Welcome to paradise
- és ez valóban elég is volt, hiszen megmutatta nekünk az igazi paradicsomot.
Sok rajongó jó nyaralást kívánt neki, de özönlöttek a kommentek, amelyek dicsérték az alakját, és emlékeztették: Eleni most is olyan káprázatosan gyönyörű, mint mindig.
Vőlegénye, Soós Dávid sem hagyhatta ki a hozzászólást, szerelme fotója alá ezt írta:
Bombasztikus szerelem.
A Balogh Eleniről készült lélegzetelállító fotókat ide kattintva tudod megtekinteni.
