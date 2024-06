„Anyuka lettem” – mit szól ehhez Azahriah? Megdöbbentő bejelentést tett a gyönyörű influenszer

Luna Joanna neve nem ismeretlen a hazai celebvilágban, hiszen több ismert emberrel is randizott már, kétség kívül a leghíresebb Azahriah, akivel olyan bonyolult a kapcsolata, hogy jelenleg se lehet tudni, hogy együtt vannak-e vagy már szakítottak.

Fotó: Kiss Annamarie

Az ügy nagyon érdekli a gyönyörű influenszer rajongóit is, különösen most, hogy arról az örömhírről számolt be Luna az Instagram-oldalán, hogy „anyuka lett”. A szépség gyorsan ki is fejti, hogy egyelőre még csak cicákról van szó, de nagyon boldog.

Ragyogó mosollyal jelentem be: anyuka lettem! Két gyönyörű fekete fiút fogadtam ideiglenesen örökbe a fehér fiam mellé

– írta a bejelentéshez pedig több, elképesztően cuki fotót is megosztott, amihez természetesen rengetegen gratuláltak.