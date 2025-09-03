Azariah hangot váltott: Orbán Viktor korrekt volt velem

Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 08:25
Szerinte a koncerteken nincs helye a Fidesz szidalmazásának.
Azahriah, aki korábban emberi méltóságukban megalázva "véglénynek" nevezte a FIDESZ szavazóit úgy tűnik végleg hangot váltott. Már korábban is  - talán észbe kapva - próbált bocsánatot kérni a megalázott sokmilliónyi embertől, de most egy podcast műsorban megismételte:

"Nem helyes dolog semmilyen szavazótábort minősíteni ilyen szinten” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az Instagram és a közösségi média posztolgatás "dopaminbányaként” függőséget okozhat, ami hasonlít egy káros szenvedélyhez.

Orbán Viktor reakcióját a „véglényezésre” Azahriah korrektnek és nyugat-európai mércével is rendben lévőnek tartotta - írja a Ripost.

A miniszterelnök júliusban úgy nyilatkozott, hogy nem helyes 2,3 millió ember szavazatát gúnyolni, és sem a tehetség, sem a fiatalkor nem mentség egy ilyen kijelentésre. „Erre sem a tehetség, sem a fiatal kor, sem a politikai ambíció nem ad alapot. Így nem lehet beszélni egymással”  - fogalmazott.  

Azahriah most határozottan kijelentette, hogy a „mocskosfideszezésnek” nincs igazán értelme, nem előremutató, mert inkább a fesztiválok hevében, alkoholos befolyásoltság alatt hangzik el, nem pedig komoly politikai állásfoglalásként. Szerinte az ilyesfajta politikai véleményeket tüntetéseken, például a Puzsér Róbert-féle demonstrációkon lenne értelmesebb kifejezni - mondta a Jólvanezígy című podcastban.

 

 

