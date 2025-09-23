A Kísértés Cintiája lassan becsavarodik: Noel is elmenekült tőle

A Kísértés szereplők idén is elszántan és céltudatosan érkeztek a szigetre, ahol párjaik távollétében és nyolc kísértő társaságában kell bizonyítaniuk hűségüket. Cinti már az első három napban elengedte a gyeplőt és két csábítóval is lefeküdt, most azonban olybá fest, mégis ő húzza a rövidebbet.

A Kísértés Cintiája nem igazán tudta tudomásul venni, hogy Noel kiköltözik (Fotó: TV2)

A Kísértés 2025: Cinti nem akarta tudomásul venni Noel döntését

Bár Cinti Arnold párjaként érkezett a műsorba, tulajdonképpen az első pillanattól kezdve úgy viselkedett, mintha szingli lenne. Korábban Anitát vádolták hasonlóval, Cinti azonban egészen más dimenzióba helyezte a jelenséget. A szűk 72 óra alatt két külön férfivel lefeküdni eset még a sokat látott csábítókat is alaposan meglepte, ráadásul a megbánás egyetlen szikráját sem lehetett látni rajta. Bazsi a történtek után visszatért Lilihez, Noel viszont beköltözött Cintia szobájába és úgy éltek ott kettecskén, mintha mi sem lenne ennél természetesebb.

A gyorsan jött egymásra hangolódás azonban csúfos véget ért, a kedd esti epizódban ugyanis Noel az egyik szóváltást követően összepakolta a cuccait és faképnél hagyta a lányt. „Nekem ez mérgező, és ebből nem kérek” – mondta neki, a legmeglepőbb azonban Cinti reakciója volt minderre, aki eleinte csak annyit válaszolt, hogy

Nem költözöl el.

Noel persze határozottan kiállt az igazáért, a lány viselkedése pedig ezután 180 fokos fordulatot vett.

Noel összepakolta a cuccait és kiköltözött Cinti szobájából (Fotó: TV2)

Kísértés Cintia teljesen magába fordult

A szőke hajú lány innentől kezdve sértődött, sírós üzemmódba kapcsolt és nem kertelt elmondani az interjú szobában, hogy Noel kiköltözése rettenetesen rosszul érintette.

Vívódom az érzéseimmel, elkezdtem kötődni Noelhez

– vallotta be. Amikor Lili, Petra és Anita vigasztani próbálták, még azt is hozzátette, hogy sokszor eszébe jut Arni, mivelhogy ő biztosan másképp reagált volna Cinti hisztijeire. Hogy eddig miért nem hiányolta a párját, az rejtély, mindenesetre tényleg olyan érzéseket kelt a nézőben, mintha valami egészen másik mozira ült volna be. Viselkedésével gyakorlatilag megfojtotta Noelt, hiszen néhány napos ismertség után már úgy tett, mintha évek óta együtt lennének, ezek után már csak hab volt a tortán, hogy Cinti a saját fürdőszobájában hosszasan elbeszélgetett a tükörrel.

Ezt jól elszúrtad Cinti. Már hülye is vagyok, magamba beszélek itt.

Hogy hogyan alakul a továbbiakban Cinti és Noel kapcsolata, az kiderül a következő adásokból.