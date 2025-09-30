Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
A Kísértés-botrány: „Noel egy paraszt!”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 17:05
Újabb botrány robbant a villában: a lányok házában ezúttal Cintia kavarta fel az állóvizet, aki előbb Bazsival, majd a korábbi évadból ismert Varga Noellel keveredett forró helyzetbe. Noel azonban váratlan lépéssel mindenki előtt kihátrált a kapcsolatból. A Kísértés mai adásában pedig jönnek a könnyek, a viták és az elkerülhetetlen drámák.
A Kísértés nézői már megszokhatták, hogy hétről hétre újabb drámák borzolják a kedélyeket, ám a következő adás minden eddiginél nagyobb feszültséget ígér. A lányok villájában Cintia okozott vihart, aki párja, Arnold mellett sem bírt nyugton maradni: előbb Bazsival került közel egymáshoz, majd A Kísértés 1. évadának emlékezetes szereplőjével, Varga Noellel.

A kísértés
A Kísértés szereplők közül, Cintia nagyon labilissá változott a történtek során (Fotó: TV2)

A Kísértés Noel egy ideig tűrt, majd robbant

Noel kezdetben igyekezett visszafogottan kezelni Cintia közeledését, de a lány nem igazán értette meg a finom jelzéseket. Amikor a helyzet kezdett kínossá válni, Noel úgy döntött, mindenki előtt tiszta vizet önt a pohárba.

Egy virágot adva Cintiának kijelentette: nem szeretne vele többet randizni, és a kapcsolatot minden szinten megszakítja.

A Kísértés 2. évadába visszatért Noel, az ország szívtiprója (Fotó: TV2)

Összetört szívek és kemény szavak

Cintia a döntést nagyon nehezen fogadta. Könnyek közt vallotta, hogy Noelben látta volna azt a férfit, akire támaszkodhat, ám Noel szavai darabokra törték az illúziót. A villában Anita keményen reagált.

Egy paraszt

– jegyezte meg a történtekre. 

Noel viszont kitartott álláspontja mellett, mondván: „Cintia túl sértődékeny, és nem érti, hogy senki nem tartozik neki semmivel.” A helyzetet tovább bonyolította, hogy Noel sem volt mindig következetes: volt pillanat, amikor váratlanul szájra puszilta Cintiát.

Ez sokakban felvetette a kérdést: két neurotikus személyiség talált egymásra? Az ellentmondásos jelek végül oda vezettek, hogy Noel egy hosszú monológban mindenki előtt kihirdette: számára ennyi volt, és lezárja a történetét Cintiával.

A Kísértés szigete még sok mindent fog tartogatni a nézők számára Fotó: (Fotó: TV2)

Közeleg az álomrandi – jön a sírás és a botrány

Noel döntése tudatos volt, hiszen a ma esti adásban a lányok kiválaszthatják, kit visznek magukkal álomrandira. Ez a fordulópont sok mindent eldönthet a kapcsolatok jövőjéről. Az biztos, hogy a ma esti adásban nem lesz hiány könnyekből, vitákból és drámai pillanatokból, sőt, egy kis bunkóság is fűszerezi majd az eseményeket.


 

 

