A Kísértés-botrány: „Noel egy paraszt!”

A Kísértés nézői már megszokhatták, hogy hétről hétre újabb drámák borzolják a kedélyeket, ám a következő adás minden eddiginél nagyobb feszültséget ígér. A lányok villájában Cintia okozott vihart, aki párja, Arnold mellett sem bírt nyugton maradni: előbb Bazsival került közel egymáshoz, majd A Kísértés 1. évadának emlékezetes szereplőjével, Varga Noellel.
Noel kezdetben igyekezett visszafogottan kezelni Cintia közeledését, de a lány nem igazán értette meg a finom jelzéseket. Amikor a helyzet kezdett kínossá válni, Noel úgy döntött, mindenki előtt tiszta vizet önt a pohárba.
Egy virágot adva Cintiának kijelentette: nem szeretne vele többet randizni, és a kapcsolatot minden szinten megszakítja.
Cintia a döntést nagyon nehezen fogadta. Könnyek közt vallotta, hogy Noelben látta volna azt a férfit, akire támaszkodhat, ám Noel szavai darabokra törték az illúziót. A villában Anita keményen reagált.
Egy paraszt
– jegyezte meg a történtekre.
Noel viszont kitartott álláspontja mellett, mondván: „Cintia túl sértődékeny, és nem érti, hogy senki nem tartozik neki semmivel.” A helyzetet tovább bonyolította, hogy Noel sem volt mindig következetes: volt pillanat, amikor váratlanul szájra puszilta Cintiát.
Ez sokakban felvetette a kérdést: két neurotikus személyiség talált egymásra? Az ellentmondásos jelek végül oda vezettek, hogy Noel egy hosszú monológban mindenki előtt kihirdette: számára ennyi volt, és lezárja a történetét Cintiával.
Noel döntése tudatos volt, hiszen a ma esti adásban a lányok kiválaszthatják, kit visznek magukkal álomrandira. Ez a fordulópont sok mindent eldönthet a kapcsolatok jövőjéről. Az biztos, hogy a ma esti adásban nem lesz hiány könnyekből, vitákból és drámai pillanatokból, sőt, egy kis bunkóság is fűszerezi majd az eseményeket.
