Wolf Kati: „Mindenki tudja, hogy a többiek is elképesztően jók”

Meghatározó emlék, amikor gyermekként Wolf Kati Vuk dalával először lopta be magát a közönség szívébe. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és számos jelentős alkotás és színpadi produkció kapcsolódott össze a nevével, többek között 2011-ben ő képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Most egy új korszak kezdetéhez érkezett, amely egyszerre tartogat kihívásokat és izgalmakat számára.
Wolf Katival a Sztárban Sztár All Stars sajtótájékoztatóján a közelgő verseny kapcsán a Bors újságírója beszélgetett. Az énekesnő elárulta, hogy mennyire várja az új kihívásokat, milyen emlékei maradtak a Sztárban Sztár harmadik évad során átélt produkciókról, és hogy miként telik mostanában a nyár a családjával.
Nagyon húzós, nehéz lesz, sok nagyon jó hang van a mezőnyben, és mindenki tudja, hogy a többiek is elképesztően jók. Itt a sajtótájékoztatón mindenki mosolygott, de közben mindenkiben ott volt a belső monológ: neki is jó hangja van, a másiknak is, és a harmadiknak is
– mesélte nevetve Wolf Kati a Borsnak.
A Sztárban Sztár harmadik évadából számos emlékezetes pillanatot őriz. A legnagyobb kihívás számára Sia karakterének megformálása volt:
– Nehéz volt a karcos hangot hozni, és mindeközben mozdulatlannak maradni. Szerencsére egy szuperszonikus táncos állt mellettem, így végül katartikus élmény lett az egész.
Hasonlóan emlékezetesnek nevezte a Spice Girls-produkciót, amikor a fiú táncosokkal közösen léptek színpadra, és hatalmas nevetés kísérte az előadást. Az új évad kapcsán azt is elárulta, hogy milyen produkció, stílus lenne az, ami igazán nagy kihívást jelenteni neki:
Egy rap-produkció biztosan feladná a leckét. Elképesztő, ahogy pörögnek a szavak, abban biztosan lenne dolgom.
A művésznő pályája mellett sokak kíváncsiak a magánéletére is, ám a Wolf Kati gyerekei, Janka és Luca, mindig védve voltak a nyilvánosságtól.
Már felnőttek, Janka húszéves egyetemista, Luca pedig tizenöt éves. Nem osztják meg velem minden percüket, de idén is volt közös balatoni nyaralásunk, amit mindig nagyon élvezünk.
A nyár azonban nemcsak pihenéssel, hanem munkával és szervezéssel telik. Szeptembertől a Debreceni Egyetem Könnyűzenei Intézetében énektanárként is dolgozik majd, így hetente több napot ott tölt – további logisztikai kihívások elé állítva a művésznőt.
Néha kihívás mindent összeegyeztetni, de szeretem a tanítást és a hallgatókkal való közös munkát.
Az énekesnő számára az út sosem volt egyszerű, de mindig szenvedéllyel és kitartással állt elébe. Most újra a rivaldafényben láthatjuk, és bár a kihívások nagyok, Wolf Kati eltökélt, hogy ismét megmutassa, mire képes.
