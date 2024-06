Wolf Kati megtörte a csendet, őszintén beszélt a múltjáról - videó

Wolf Katit dívaként ismerte meg az ország, magánéletéről szinte semmit nem lehetett tudni, egészen mostanáig. Most megtörte a csendet az énekesnő, exkluzív interjút adott a Tényeknek és egy korábban soha nem látott oldalát is megmutatta. Most először beszélt arról is, hogy mennyi mindent megbánt már az életben.

Wolf Kati / Fotó: TV2

Csak úgy tudtam dönteni, hogy lehet, hogy ez racionálisabb vagy okosabb döntésnek tűnik, ha másfelé vitt a szívem, másfelé mentem. Így is vannak az életben buktatók. Mindegy, hogy döntesz, mindig lesz, ami utólag nem a legjobb döntésnek bizonyul

– mondta Kati, aki válása után értékelte át, hogy mit csinált volna élete során másképp.

Nagyon sok önismereti pontokon mentem túl. Ahogy mennek az évek, meg benne vagyok ebben a csodaszép, de nem könnyű szakmában, ez együtt jár azzal, hogy megállsz, visszanézel az elmúlt évekre. Hol tartok, ki voltam, milyen gondolataim vannak, a zenével mit akarok átadni?

