Jól sikerült a tánc: Wolf Kati izmos férfi karjaiban kötött ki – Videó

Wolf Kati 2010-ben, 36 évesen kopogtatott az országos ismertség ajtaján, bár már gyakorlatilag gyerekkora óta énekelt különböző társulatokban. Jelenleg a Wolf Kati Band nevű zenekarával járja az országot és ontja a slágereket – na és a klipeket, amik közül a legfrissebb igencsak szexire sikerült.

Wolf Kati dögös oldalát mutatta meg, új klipjében izmos férfival került intim közelségbe, a táncos még a fenekét is megfogta... (Fotó: Boldog Ati)

Wolf Kati tánccal gyógyul

A kétgyermekes édesanya, Wolf Kati merészet lépett: új dala, az Erre táncolj klipjében minden eddiginél felszabadultabban mozog a kamera előtt, többek között egy félmeztelen, izmos férfi is táncba viszi a dögös dresszt viselő énekesnőt, aki maga is profi tánckoreográfiát ad elő. A Borsnak pedig most elárulta: a nehéz pillanatokon gyakran a tánc segítette át – utalt itt alighanem néhány évvel ezelőtti válása miatti embert próbáló időszakra is.

Az énekesnő a Wolf Kati Band formációval járja az országot, a Wolf Kati dalok még mindig nagyon népszerűek (Fotó: Boldog Ati)

„Nem kell mindig a szabályok között mozogni”

„Az Erre táncolj arról szól, hogy ne foglalkozzunk állandóan azzal, ki mit gondol. Sok a baj, sok a szomorúság, de muszáj néha elengedni is magunkat, és megélni a pillanatokat! Nem kell mindig a szabályok között mozogni, a tánc éppen ezeket a korlátokat tudja lebontani” – fejtegette a Borsnak nyilatkozva az énekesnő, aki húsz év együttélés után döntött a szakítás mellett, mivel úgy látta, két lányuknak előnyösebb, ha inkább külön nevelik őket tovább, mint hogy egy rossz kapcsolat szemtanúi legyenek. De persze nem csak az ilyen szélsőséges esetekre írta ezt a dalt, szeretné, ha mindenki elmosolyodna, amikor meghallja a bulis dallamokat.

Azt szeretném, hogy aki meghallgatja, azt érezze, táncolni jó, bárhány éves, bárhogy néz ki, bármilyen problémája van. Szerettem volna egy olyan dalt, ami jókedvre hangolja az embereket, és önfeledt táncra, mert erre most igencsak szükségünk van!

– mondta a premier kapcsán Wolf Kati, aki tavaly lett ötvenéves és a jelek szerint abszolút virágkorát éli, ezt pedig hamarosan a Sztárban Sztár All Stars! évadában is bebizonyíthatja.