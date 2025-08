VV Gigi kétgyermekes anyukaként: „Olyan, mintha egy cirkuszban lennénk”

A kisebbik lánya, Emi hamarosan betölti az egyéves kort, és az egykori valóságshow-szereplő boldogabban él, mint valaha. VV Gigi bár imádja az életét kétgyermekes anyukaként, most őszintén mesélt arról is, milyen kihívásokkal jár a mindennapok összehangolása.

VV Gigi férjére mindenben számíthat (Fotó: Kate and Lens Photography / hot! magazin)

„Két gyerekkel az élet mozgalmas, vidám, hangos, fárasztó, de szép. Nyilván vannak kihívások benne, de közben annyira édesek együtt! Amikor már nagyon fáradt vagyok, mindig jön egy olyan momentum, ami továbblendít az úton. A nagyobbik lányom, Panka nagyon szereti Emíliát. Minden reggel úgy indul, hogy felkel Panka, aztán Emi, aki azonnal mászik is hozzá, majd összepuszilják egymást, összeölelkeznek, három perc múlva meg már azon megy a vita, hogy melyik játék kié – kezdte a hot! magazinnak az édesanya. – Panka alapvetően nyugodt kislány, sokszor rajzolgat vagy nézegeti a könyveit, amikor Emíliával kell foglalkoznom. Emi viszont teljesen az ellentéte: hangos, jön-megy, mindent pakol. Amikor mindketten itthon vannak, és Panka énekel-táncol, Emike meg külön rázendít, akkor tényleg olyan, mintha egy cirkuszban lennénk. Egy gyerekkel sokkal egyszerűbb volt, de ennek is megvan a szépsége.”

VV Gigi gyermekei minden napját kitöltik a fiatal édesanyának (Fotó: Kate and Lens Photography / hot! magazin)

Gigi szerencsésnek érzi magát, hogy a jógaoktatói munkáját otthonról is végezheti, így rugalmasan alkalmazkodhat a gyerekekhez. Ugyanakkor, ha mindkét kislánya otthon van, ez sem egyszerű.

„Hetente egy csoportos órát tartok január óta, és van három magánvendégem is, akiket Emíliával együtt tanítok. Augusztusban ez képlékeny, mert két gyerekkel nem biztos, hogy meg tudom oldani, így ilyenkor próbálok segítséget kérni a mamáktól vagy a férjemtől – magyarázta. – A férjemmel egyébként nagyjából semmi időnk nincs most egymásra. Ez persze nagyon nehéz, de az nyugtat meg minket, hogy Pankánál is hasonló volt az első időszak, ezért tudjuk, hogy nagyjából még egy év, és utána már könnyebben alszik el máshol, és pár órát a mamákkal is jobban ellesz. Most is sokat segítenek, de Emi még leginkább ránk, anyára és apára vágyik, ami teljesen természetes.” – mondta VV Gigi párjáról.