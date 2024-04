VV Gigi medencében szeretne szülni

Már az első szülésénél kacérkodott a gondolattal VV Gigi, hogy az otthonában hozná világra a gyermekét, de akkor még nem mert belevágni ebbe. Az egykori valóságshow-szereplő most azonban szeretné teljesíteni ezt a vágyát.

VV Gigi már a második trimeszterben van - Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ

– Pankával nagyon sokat vajúdtam kádban. A kórházban, ahol őt szültem, volt lehetőség erre, de sajnos nem sikerült abban megszülnöm. Nagyon remélem, hogy a második babánál ez otthon összejön – kezdte a hot! magazinnak Gigi. – Nekünk is van egy kádunk, de az nem alkalmas a szülésre, ezért felfújható medencét veszünk erre a célra. Igaz, belül pici a lakásunk, ezért ki kell matekozni, de valahogyan biztosan megoldjuk, hogy kényelmesen elférjek.

Szerintem otthon szülni sokkal meghittebb és szebb, mint kórházban.

Gigi nagyobbik gyermeke, Panka idén lesz ötéves. A kislány nagyon lelkesen várja a kistesóját.

– Tök szuper lenne, ha Panka ott lenne, de biztos, hogy nem lesz jelen. Egyáltalán nem bírja elviselni, ha fáj valamim, már attól kikészül, ha beütöm a lábamat, tehát biztosan megviselné a szülés – magyarázta. – Valószínűleg a mamánál lesz ez idő alatt.

Mindenképpen otthon szeretne majd szülni - Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ

„Gyula az első szülésnél is bent volt”

Az édesanya legfőbb támasza a férje, aki már Panka születésénél is tökéletesen helytállt. Nem is kérdés, hogy ezúttal is ő fogja segíteni Gigit.

– Gyula az első szülésnél is bent volt, segített, tartotta a lábamat, legyezett, amikor melegem volt, megtett mindent, amit kellett vagy szükséges ilyen helyzetben. Úgyhogy most is úgy tervezzük, hogy végig velem lesz.

Sok kismama nyugodtabban éli meg a második várandósságát – így van ezzel a híresség is. Egyelőre azon sem aggodalmaskodik, hogyan férnek majd el az otthonukban, hiszen tudja, hogy úgyis megoldódik ez a kérdés.

– Panka még velünk alszik: mellettünk van egy kis ágya, amit hozzátoltunk a miénkhez. Amikor terveztük, hogy jöhet a kistesó, úgy gondoltuk, hogy eladjuk a házat, és veszünk egy nagyobbat, de ez még sehol nincs! A pici valószínűleg ide érkezik, így most az a terv, hogy amikor már nagyobbacska lesz, akkor keresünk új otthont – ecsetelte.

VV Gigi készül arra, hogy lesz testvér féltékenység

Az édesanya nem kételkedik abban, hogy a testvérek jól kijönnek majd egymással, hiszen Panka nagyon érdeklődő. Ettől függetlenül igyekszik felkészülni arra, hogy milyen változások érik a kislányát.

– Már a babatervezésnél mondtam neki, hogy nagyon jó dolog testvérnek lenni, de iszonyatosan nehéz is – anyának egy csomó ideje elmegy etetésre, pelenkázásra, szoptatásra és ilyesmikre –, de ezt tudomásul vette. Úgy van vele, hogy jól eljátszik addig egyedül, meg próbál segíteni. Biztos vagyok benne, hogy élvezni fogja a babázást, de azért készülök arra, hogy lesz testvérféltékenység. Ezért arra törekszem, hogy külön programokat szervezünk majd vele is, hogy valahogyan kompenzáljuk.

Segít, ahol tud Gigi a második várandósságát már sokkal rutinosabban éli meg, sőt igyekszik más kismamáknak is segíteni. – Elvégeztem egy kismamajóga-oktatói meg egy dúlaképzést. Rengeteg praktikáról tanultam és olvastam, amiket kipróbáltam Pankánál. Amik nekem beváltak, azokat próbálom most átadni olyan kismamáknak, akik nem tudják, hol induljanak el – mondta lelkesen.