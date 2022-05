Vásáry André: Hajszálon múlt az életem

Több hetet töltött el a közelmúltban Vásáry André a Csendes-óceán partján fekvő San Franciscóban. Az énekesnek ismerős lehetett a táj, hiszen többször járt már szerte Amerikában a keleti parttól a nyugatiig.

Az énekes nem először volt a tengerentúlon, és mindig vissza vágyik, noha most sem indult zökkenőmentesen amerikai körútja

André örök kedvence a Golden gate-hídról és az Alcatraz-börtönszigetéről is híres várost, melyet most is meglátogatott.

Én imádom ezt a vidéket! Gondolkodás nélkül ide költöznék, úgy érzem, nagyon jól tudok kapcsolódni az itteni emberekkel – kezdte lapunk érdeklődésére André.

San Francisco gyönyörű lankás vidéken fekszik, mely éppen a magaslatai miatt is, különleges közlekedési eszközökkel is büszkélkedhet.

Itt található a mindenki számára ismerős villamos vagy kábelvasút is, amire a filmekben csak úgy felpattannak az emberek. Nagyon meredek úton halad, persze én is felszálltam rá! – mesélte nekünk tovább az énekes, aztán folytatta tovább sokkoló történetét.

André a villamoson volt, amikor majdnem megtörtént a tragédia

– A villamoson „lógtam” éppen, amikor a jármű váratlanul befékezett. Annyira, hogy szinte mindenki egymásra esett. Kiderült, hogy egy hatalmas kamion hajtott elénk, pár centire a villamos orrától állt meg, hihetetlen vérfagyasztó volt! Egy hajszálon múlt az életem, hogy nem történt tragédia – mondta el drámai történetét André. Az incidensből rendőrségi ügy lett, és aki kamerázott, vagy fotózott, azokat szemtanúként hallgatták ki még a helyszínen.

Az énekes nem mert túl közel menni a parton hempergő fókákhoz, mert a fiú fókák harapósak lehetnek. A parton tömörülő fókaseregben André kiszúrt egy fókaszülést, amelyet meg is könnyezett, olyan megható volt

San Diego állatkertjében rengeteg állatot látott, ám bejáratánál lévő óriási oroszlánnál egyik sem volt hatalmasabb