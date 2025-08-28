Újra összeállt a V-Tech: „Sok olyan dolgot beszéltünk át, amire régen nem szakítottunk időt”

Több mint 22 év kihagyás után ismét együtt és 2026 áprilisában óriási bulival készül az MVM Dome-ban a V-Tech. A srácok sok évig nem tartották egymással a kapcsolatot, az élet más irányba sodorta őket. Kefir és Szamóca lapunknak adott interjújában meséltek az újraegyesülésről, családról és a koncert körülményeiről is.

Évek óta gondolkoztak rajta, hogy újra össze kellene állnia a V-Tech-nek (Fotó: Gabor Zoltan)

A V-Tech tagoknak jót tett a kihagyás

Kefir, azaz Kecskés Tibor szerint a külön töltött évek alatt mindketten megváltoztak, ez azonban előnyükre vált. „Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert ez a 22 év kihagyás jót tett nekünk, most ugyanis jobb kapcsolatban vagyunk Szamócával, mint akkor, amikor különváltak útjaink. Akkor másképp gondoltunk dolgokat, másra vágyott ő és másra én. Szerintem ő jó irányba változott, mert bizonyos dolgokat már másképp gondol, mint 2004-ben”.

Szamóca, vagyis Bukovszky József az elmúlt két évtizedben családi életet élt, mint mondja két gyereke megnőtt annyira, hogy most némileg több szabadideje van, mint korábban.

Az idősebbik fiam nagykorú lesz, ahogy a házasságom is, a kisebbik pedig 15 éves lesz. Én imádtam velük játszóterezni, ami már most hiányzik az életemből. A fiúk nagyok lettek, megvan a saját kis életük, iskolába járnak, különórákra, én pedig jobban ráérek. Úgy gondoltam, miért ne folytatódhatna a régi történet, ha Apu újra ráér?

- meséli Szamóca, aki elárulta azt is, hogy Kefirrel rengeteg dolog szóba került kettejük között.

A V-tech 2026. április 4-én lép fel az MVM Dome-ban (Fotó: Gabor Zoltan)

Sok olyan dolgot beszéltünk át, amire régen nem szakítottunk időt, mert amikor hirtelen sikeresek lettünk, tizen-huszonévesen, akkor vitt minket az ár. Azt hiszem, így utólag nézve, velünk sem úgy foglalkoztak, ahogy kellett volna. Bár egy profi csapat állt mögöttünk, de lehet, hogy picit mélyebben is kellett volna, mert most olyan dolgokra is fény derült, amikről régen mindketten mást hittünk. Most viszont, amikor leültünk újra beszélgetni, mindketten azt éreztük, hogy folytatni kell

- árulta el Szamóca. Mint kiderült, a közös V-Tech korábban is többször szóba került már kettejük között, de Szamóca saját bevallása szerint mindig talált valamilyen kifogást. Idén év elején azonban megváltozott valami, Kefir ugyanis elvitte Szamócát az MVM Dome-ba. „Amikor megláttam, akkor azért nekem is megdobbant a szívem. Foglalkoztatott a gondolat, de nem sejtettem volna, hogy ez ennyire komoly lesz, amikor megvalósul.”