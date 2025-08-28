Újra összeállt a V-Tech: „Sok olyan dolgot beszéltünk át, amire régen nem szakítottunk időt”

Több mint 22 év kihagyás után ismét együtt és 2026 áprilisában óriási bulival készül az MVM Dome-ban a V-Tech. A srácok sok évig nem tartották egymással a kapcsolatot, az élet más irányba sodorta őket. Kefir és Szamóca lapunknak adott interjújában meséltek az újraegyesülésről, családról és a koncert körülményeiről is.
Kefir, azaz Kecskés Tibor szerint a külön töltött évek alatt mindketten megváltoztak, ez azonban előnyükre vált. „Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert ez a 22 év kihagyás jót tett nekünk, most ugyanis jobb kapcsolatban vagyunk Szamócával, mint akkor, amikor különváltak útjaink. Akkor másképp gondoltunk dolgokat, másra vágyott ő és másra én. Szerintem ő jó irányba változott, mert bizonyos dolgokat már másképp gondol, mint 2004-ben”.
Szamóca, vagyis Bukovszky József az elmúlt két évtizedben családi életet élt, mint mondja két gyereke megnőtt annyira, hogy most némileg több szabadideje van, mint korábban.
Az idősebbik fiam nagykorú lesz, ahogy a házasságom is, a kisebbik pedig 15 éves lesz. Én imádtam velük játszóterezni, ami már most hiányzik az életemből. A fiúk nagyok lettek, megvan a saját kis életük, iskolába járnak, különórákra, én pedig jobban ráérek. Úgy gondoltam, miért ne folytatódhatna a régi történet, ha Apu újra ráér?
- meséli Szamóca, aki elárulta azt is, hogy Kefirrel rengeteg dolog szóba került kettejük között.
Sok olyan dolgot beszéltünk át, amire régen nem szakítottunk időt, mert amikor hirtelen sikeresek lettünk, tizen-huszonévesen, akkor vitt minket az ár. Azt hiszem, így utólag nézve, velünk sem úgy foglalkoztak, ahogy kellett volna. Bár egy profi csapat állt mögöttünk, de lehet, hogy picit mélyebben is kellett volna, mert most olyan dolgokra is fény derült, amikről régen mindketten mást hittünk. Most viszont, amikor leültünk újra beszélgetni, mindketten azt éreztük, hogy folytatni kell
- árulta el Szamóca. Mint kiderült, a közös V-Tech korábban is többször szóba került már kettejük között, de Szamóca saját bevallása szerint mindig talált valamilyen kifogást. Idén év elején azonban megváltozott valami, Kefir ugyanis elvitte Szamócát az MVM Dome-ba. „Amikor megláttam, akkor azért nekem is megdobbant a szívem. Foglalkoztatott a gondolat, de nem sejtettem volna, hogy ez ennyire komoly lesz, amikor megvalósul.”
Kefir elárulta, hogy a hosszú évek kihagyásai után, mostanra feleségeik is jó viszonyt ápolnak egymással.
A feleségem mindenben támogat egyébként, örült a koncertnek is. Szamócát és családját most ismerte meg, jó barátok is lettek. Szamócának már pár hónapja mondogatom, hogy jöjjön velünk a turnébusszal, szokjon vissza ebbe a közegbe. Ilyenkor rendszerint jön az ő felesége és az enyém is.
Szamóca elmesélte, hogy gyerekei kiskorukban nem voltak hajlandóak V-Tech klipet nézni, mostanra viszont kezdenek megbarátkozni a gondolattal és támogatják édesapjukat.
Egyelőre még nem állt össze teljesen, hogy milyen érzés lesz a színpadon állva egyszercsak kiszúrni, hogy ott vannak a gyerekeim, át kell még futtatnom magamban, hogy hogyan fogom kezelni ezt a helyzetet. Azért mi akkoriban nagyon fiatalok voltunk, azóta leéltem még egy életet, de jó érzés, hogy megmutathatom nekik, milyen sikeres voltam régen. Még nem került szóba, hogy jönnek-e a koncertünkre, de bízom benne, hogy megnéznek majd.
A nagy visszatérő V-Tech koncert 2026. április 04-én lesz az MVM Dome-ban, amelyre a jegyértékesítés már el is indult.
