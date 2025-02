Szőke Zsuzsi elsírta magát, amikor meglátta, mit tett a párja - mi lesz később?

Szőke Zsuzsi különleges lendülettel indította az idei évet, hiszen saját táncstúdiót nyitott, ami régi álma volt, nemrég pedig egy hosszú, közös nyaralásra is elutazott szerelmével.

Szőke Zsuzsi párja gyertyafényes fürdővel készült szerelmének (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsi párja odáig van a táncosnőért

A csinos híresség Instagram-oldalán oszotta meg, hogy a hosszú, kéthetes thaiföldi nyaralásukról hazatérve azonnal belevetette magát a munkába, hiszen újonnan nyílt táncstúdiójával még rengeteg tennivaló van, ráadásul új csoportokat is indít. Zsuzsi videóban mesélte el, hogy az első munkanapján reggel 6-kor indította a napot, majd a Mokka stúdiójában számolt be thaiföldi élményeiről. A nap folyamán több magán és csoportos órát is tartott, forgatásra ment és este fél tíz volt, mire elindulhatott haza. A táncosnő egyébként gyakran osztja meg követőivel a mindennapjait és a legtöbb általában annyira sűrű, hogy tényleg kora reggeltől kezdődik és késő estig tart, feszített tempóban. Most azonban olyan meglepetés várta, amikor hazaért, amire ő sem számított. Párja, Zoli egy gyertyafényes vacsorával készült, méghozzá a fürdőkádban: forró fürdővel és ínycsiklandó falatokkal. Zsuzsi úgy fogalmazott:

Ennél szerencsésebb nem is lehetnék.

Nos, ha Zoli az első külön töltött napjukon így készült, mi lesz később? Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a pár nagyon boldog együtt.

Már össze is költöztek

A táncosnő korábban a Borsnak adott interjújában elmesélte, hogy szerelmével már több mint fél éve alkotnak egy párt, és nem csak az év végi ünnepeket töltötték együtt, de össze is költöztek. „Épp a Dancing with the Stars döntő hetében költöztünk, amikor amúgy is a legnagyobb a felfordulás, időbeosztás tekintetében. De a párom nagyon sokat segített, szekrényeket szerelt és rengeteget pakolt, sok terhet levett a vállamról. Mostanra már belaktuk az új helyünket”.