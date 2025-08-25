Tóth Vera: „Az evés is intim dolog ”

Anger Zsolt popsztárokkal ismerkedik a VIASAT3 legújabb műsorában, méghozzá a konyhában, mert a legjobb bulik mindig ott vannak. A Pop, kaja satöbbi című egyedülálló konyhai talkshow-ban augusztus 28-től olyan hírességek ragadnak fakanalat, mint Császár Előd, Csöndör László (Diaz), Kövesi Kevin (KKevin), Lotfi Begi, Pásztor Anna, Tóth Vera, Wolf Kati és Zsédenyi Adrienn (Zséda).

Tóth Vera / Fotó: Szabolcs László

Saját műsorban látjuk Anger Zsoltot a VIASAT3 képernyőjén: augusztus 28-án 22:05-től startol a Pop, kaja satöbbi első évada, amelyben nemcsak új fogásokat leshetünk el, de a vendégekről is sok mindent megtudhatunk. A produkció a popsztárokat tőlük szokatlan közegben, a konyhában mutatja be, hiszen valljuk be, finom ételek mellett mindig könnyebb, na meg persze őszintébb a beszélgetés. Anger Zsolt gondoskodik róla, hogy közelebb hozza vendégeit a nézőkhöz, és talán segít megcáfolni az esetleges előítéleteket is. A műsorban szabad a játék, a sztárok főzhetnek egyedül vagy a házigazdával, mi több, Anger Zsolt szívesen tanít is, ha van olyan étel, amit valaki el szeretne sajátítani.

A Solaz Media közreműködésével készült, 8 részes konyhai talkshow Anger Zsolt YouTube-sorozatára épül, augusztus 28-án 22:05-től azonban új köntösben, televíziós formátumban debütál a VIASAT3-on. Az első vendég Tóth Vera lesz, akit Pásztor Anna és Diaz követnek.

„Még azokról a sztárokról is tudtam meg újdonságot, akikkel sokat dolgoztam már együtt, ilyen például Diaz. Ez is azt bizonyítja, hogy a konyha nyitja meg a legjobban az embereket. KKevint például a szabadszájú szövegeiről ismerjük, a konyhában viszont én egy kedves és humoros srácot ismertem meg, és nagyon jó élmény volt a közös főzés. Az is kellemes meglepetésként ért, hogy Tóth Vera vezetett engem a konyhában, gyakorlatilag én voltam a kuktája” – tette hozzá Anger Zsolt.

A műsorvezető egyébként nem véletlenül kezdett bele a Pop, kaja satöbbibe, hiszen számára a színpad mellett a konyha is otthonos terep: a színész véresen komolyan veszi a főzést, és a gasztronómiára művészi tevékenységként tekint.