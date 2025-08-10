Szépréthy Roli nem kertelt: ezt gondolja Ördög Nóráról

Szépréthy Roli a Megasztár műsorvezetőjeként érkezik hamarosan a képernyőre. A válogatók forgatása már zajlik, volt alkalma belekóstolni, milyen lesz majd az élő show-t vezetni. Mindezt nem akárki mellett: Ördög Nóra oldalán teheti majd. Az extravagáns közéleti személyiség viselkedése megosztja a közönséget, ő pedig hálás, amiért megbízták a tehetségkutató műsorvezetésével, és szorgalommal szeretné megköszönni a bizalmat.
„A Pókemberen nőttem fel, és vallom: a nagy erő nagy felelősséggel jár. Lehet, hogy bagatell dolog ezt felhoznom, de tényleg úgy gondolom, hogy a mondanivaló igaz. Fel kell nőni ehhez a feladathoz. Itt van mellettem egy Ördög Nóra, profi stáb, profi szakemberek. Készülök rendesen, megtanulok minden konfot. Otthon éjszakába nyúlóan gyakorolok, nézem a régi adásokat. Nagy megtiszteltetés Tillát váltanom.”
Főleg, hogy még csak 26 éves vagyok, jelenleg a legfiatalabb, aki tehetségkutatóban műsorvezető. Ismétlem, négy év múlva leszek csak harminc, mégis itt vagyok. Szóval üzenem a többi műsorvezetőnek, hogy kezdjen félni!
– humorizált a műsorvezetővé avanzsált fiatal, aki azt is elárulta, milyen a dinamika Ördög Nóri és közte.
Nóri nagyon fiatalos, csodálatos nő. Van köztünk egy kis korkülönbség, de ez még pont jól jön ki. Fel tudjuk dobálni egymásnak a labdákat, amiket én rendre lecsapok, Nóri meg háát…
– viccelődött megint, majd gyorsan megerősítette, őszintén felnéz Nóra munkásságára és hozzáértésére, és megtisztelő neki vele dolgozni.
Az élőshow sem lesz piskóta, de már az előzetes forgatások is egész napos feszített tempót jelentek, amivel a jelek szerint bejáratott technikával birkózik meg.
„Mikor vége egy ilyen húzós forgatási napnak, én mindig imádkozok egyet. Mindig mikor kamerák elé megyek, akkor is, és mikor lejövök a színpadról, akkor is kicsit magam maradok és hálát adok Istennek a fentről jövő segítségéért. Utána pedig a barátaimmal vagyok, a forgatásra ugyanis nagy ganggel szoktunk érkezni, és ők utólag elmondják a véleményüket rólam. Tudom, hogy sokat kell még tanulnom, szóval hiába mondtam nagy arccal, hogy féljenek a műsorvezetők, valójában tudom, hogy van hová fejlődnöm.”
Aki egy percig is látta Szépréthy Roli szereplését, annak egyértelmű: bőven van önbizalma.
„Ez nem feltétlenül önbizalom, hanem energia. Rengeteg energia van bennem. Mikor a kamerák elé lépek, ezek az energiák felszabadulnak bennem és nyomom. Egyébként ha lekapcsol a kamera, akkor is dumálok, ezzel tudom fenntartani a figyelmem. De mikor otthon vagyok, vagy irodában dolgozok, akkor kifejezetten csendes vagyok. Szeretek sokat egyedül sétálni, tervezgetni, agyalni” – árulta még el.
