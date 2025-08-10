Szépréthy Roli nem kertelt: ezt gondolja Ördög Nóráról

Szépréthy Roli a Megasztár műsorvezetőjeként érkezik hamarosan a képernyőre. A válogatók forgatása már zajlik, volt alkalma belekóstolni, milyen lesz majd az élő show-t vezetni. Mindezt nem akárki mellett: Ördög Nóra oldalán teheti majd. Az extravagáns közéleti személyiség viselkedése megosztja a közönséget, ő pedig hálás, amiért megbízták a tehetségkutató műsorvezetésével, és szorgalommal szeretné megköszönni a bizalmat.

Szépréthy Roli Megasztáros karrierje hamarosan elkezdődik: a forgatások már zajlanak... (Fotó: Markovics Gábor)

„Nagy megtiszteltetés Tillát váltanom”

„A Pókemberen nőttem fel, és vallom: a nagy erő nagy felelősséggel jár. Lehet, hogy bagatell dolog ezt felhoznom, de tényleg úgy gondolom, hogy a mondanivaló igaz. Fel kell nőni ehhez a feladathoz. Itt van mellettem egy Ördög Nóra, profi stáb, profi szakemberek. Készülök rendesen, megtanulok minden konfot. Otthon éjszakába nyúlóan gyakorolok, nézem a régi adásokat. Nagy megtiszteltetés Tillát váltanom.”

Főleg, hogy még csak 26 éves vagyok, jelenleg a legfiatalabb, aki tehetségkutatóban műsorvezető. Ismétlem, négy év múlva leszek csak harminc, mégis itt vagyok. Szóval üzenem a többi műsorvezetőnek, hogy kezdjen félni!

– humorizált a műsorvezetővé avanzsált fiatal, aki azt is elárulta, milyen a dinamika Ördög Nóri és közte.

Ördög Nóra és Szépréthy Roli lesz a Megasztár 8. évadának műsorvezetőpárosa (Fotó: TV2)

Szépréthy Roland máris beszólt Ördög Nórának?

Nóri nagyon fiatalos, csodálatos nő. Van köztünk egy kis korkülönbség, de ez még pont jól jön ki. Fel tudjuk dobálni egymásnak a labdákat, amiket én rendre lecsapok, Nóri meg háát…

– viccelődött megint, majd gyorsan megerősítette, őszintén felnéz Nóra munkásságára és hozzáértésére, és megtisztelő neki vele dolgozni.

Már nagyon várja az élő adásokat (Fotó: Markovics Gábor)

Imával kezdi és zárja a forgatásokat

Az élőshow sem lesz piskóta, de már az előzetes forgatások is egész napos feszített tempót jelentek, amivel a jelek szerint bejáratott technikával birkózik meg.

„Mikor vége egy ilyen húzós forgatási napnak, én mindig imádkozok egyet. Mindig mikor kamerák elé megyek, akkor is, és mikor lejövök a színpadról, akkor is kicsit magam maradok és hálát adok Istennek a fentről jövő segítségéért. Utána pedig a barátaimmal vagyok, a forgatásra ugyanis nagy ganggel szoktunk érkezni, és ők utólag elmondják a véleményüket rólam. Tudom, hogy sokat kell még tanulnom, szóval hiába mondtam nagy arccal, hogy féljenek a műsorvezetők, valójában tudom, hogy van hová fejlődnöm.”