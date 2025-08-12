"Ezt csak úgy!" - miniruhában villantott Tápai Szabina

Tápai Szabina követői körében már jól ismert gyönyörű ruha választásairól, azonban most egy olyan darabot választott, ami több meglepetést is hozott magával.
Ezt csak úgy!
- írta posztjában a magyar kézilabdázó.
Bár Szabina ruhája már első pillantásra is rövid, az igazi meglepetést a második kép tartogatta, ugyanis a nem csak dögös combokat, de egy teljes nyitott hátat is villantott.
Ha te is kíváncsi vagy a képekre, akkor kattints ide!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.