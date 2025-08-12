AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ezt csak úgy!" - miniruhában villantott Tápai Szabina

Tápai Szabina
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 14:49
villantásdögös
Nem szégyenlősködött a magyar kézilabdázó.

Tápai Szabina követői körében már jól ismert gyönyörű ruha választásairól, azonban most egy olyan darabot választott, ami több meglepetést is hozott magával.

Dögös képpel lepte meg követőit Tápai Szabina.
Dögös képpel lepte meg követőit Tápai Szabina. Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Ezt csak úgy!

- írta posztjában a magyar kézilabdázó.

Bár Szabina ruhája már első pillantásra is rövid, az igazi meglepetést a második kép tartogatta, ugyanis a nem csak dögös combokat, de egy teljes nyitott hátat is villantott.

Ha te is kíváncsi vagy a képekre, akkor kattints ide!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu