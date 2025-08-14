„Atombomba vagy” - Rubint Rella bikinis fotóitól beindultak a rajongók

Rubint Rella egyre felszabadultabb, amióta bejelentette a válását Novothny Somával. Ez pedig a közösségi oldalán megosztott tartalmain is látszik.

Rubint Rella szexi fotói mellett nem lehet elmenni szó nélkül Fotó: Instagram

A csinos fitneszedző most egy friss fotósorozatot osztott meg az Instagram-oldalán. A képeken Rubint Rella egy szexi pink bikiniben villantotta meg káprázatos alakját.

A fotók mellett a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül. Záporoznak a dicsérő kommentek.

Gyönyörűség

- írta az egyik követő.

Nagyon csinos vagy!!!

- fogalmazott egy másik hozzászóló.

Ragyogsz és atombomba vagy

- lelkendezett egy másik rajongó.

Íme a káprázatos fotósorozat Rubint Relláról: