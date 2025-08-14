„Atombomba vagy” - Rubint Rella bikinis fotóitól beindultak a rajongók

Rubint Rella egyre felszabadultabb, amióta bejelentette a válását Novothny Somával. Ez pedig a közösségi oldalán megosztott tartalmain is látszik.
A csinos fitneszedző most egy friss fotósorozatot osztott meg az Instagram-oldalán. A képeken Rubint Rella egy szexi pink bikiniben villantotta meg káprázatos alakját.
A fotók mellett a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül. Záporoznak a dicsérő kommentek.
Gyönyörűség
- írta az egyik követő.
Nagyon csinos vagy!!!
- fogalmazott egy másik hozzászóló.
Ragyogsz és atombomba vagy
- lelkendezett egy másik rajongó.
Íme a káprázatos fotósorozat Rubint Relláról:
