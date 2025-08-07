Vadítóan szexi, átlátszó ruhában fesztiválozik Rubint Rella

Augusztus 6-án megkezdődött a Sziget fesztivál, amire rengetegen már irtó régóta készültek, most pedig a nyár utolsó hónapjába lépve, kicsit ki lehet lépni a hétköznapokból és csak a partizásnak élni. Rubint Rella sem hagyja ki ezt a lehetőséget.

Rubint Rella is kiélvezi a fesztivál szezont

Fotó: Instagram

Rubint Rella is jelen van a Sziget fesztiválon

Rubint Rella legutóbbi bejegyzésében a Sziget fesztiválról jelentkezett be, és mivel a sztárok sem hagyhatnak ki egy ilyen fesztiválos időszakot, ami egy évben egyszer jön el. Sokan már jó előre kiválasztják fesztivál-szettjüket, azt nem tudni Rella mennyit készülhetett erre a napra, de nem semmi ruhában jelent meg.

A nem rég elvált celeb, ugyanis egy hihetetlen fehér áttetsző ruhában virít, ráadásul a róla készült fotó este készült, így még jobban kiemeli nem csak alakját, de rikító fehér csipkéit is a ruhának.