Hunyadi Donatella új szerepben próbálta ki magát, de marad az éneklésnél

Hunyadi Donatella még kislányként lett ismert, édesanyja, Kiszel Tünde révén. Az azóta felnőtté cseperedő lány diplomás énekes lett, primadonna szerepeket kap, szerepelt a Dancing with the Stars-ban, modellkarriert is magáénak tudhat, most pedig színésznőként is kipróbálja magát. Szerepe szerint egy férjen osztozik egy másik nővel…

Kálmán Henrietta színésznő és Hunyadi Donatella furcsa szituációba kerül a színpadon, szerepük szerint egy férjen osztoznak (Fotó: HeArt Társulat)

Színészi feladatot kapott Hunyadi Donatella

A tehetséges fiatal életében nagy fordulópont volt, amikor 2023-ban elvállalta a TV2 táncos műsorát, amivel az volt a célja, hogy alanyi jogon, saját nevén ismerje meg az ország. Nos, a „foglalkozás elérte célját”, nemcsak hogy megismerte Donatella nevét az ország, de szívébe is zárta a szerény, de ambiciózus lányt, aki most különleges színházi társulathoz csatlakozott, a Páratlan Páros című darabban játszik. A történet pikantériája, hogy két nő osztozik egy férfin. A taxisofőr ugyanis titokban két feleséget is tart, akik akkor találkoznak, amikor a férfi egy baleset után kórházba kerül.

Fordulatos és nagyon mókás színdarabban próbálta ki magát színésznőként Hunyadi Donatella (Fotó: HeArt Társulat)

Donatella erről mesélt most a Borsnak:

Fél évvel ezelőtt keresett fel Kálmán Henrietta, a HeArt Társulat vezetője. Meglepett, hiszen színészi végzettségem nincs, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy középiskola előtt nagy álmom volt, hogy színészképzőbe menjek, később pedig Földessy Margit Színitanodájában tanultam.

„A Páratlan Páros című darabban abszolút tudtam azonosulni Barbara karakterével, na nem a magánéletet illetően! Még nem voltam »másik feleség«” – nevetett az énekesnő. „De ő is olyan szabad szellemű, vidám, heves, fiatalos, mint én. Szerencsére nagyon jó visszajelzéseket kaptam a színészektől. Már lement két előadás, és azt is elismerésnek tekintem, hogy a közönség tényleg nevetett a poénokon, és jókedvűen távoztak. Azt mondták a gyakorlottabb színészek, ez is óriási feladat, hogy jól időzítsünk, jól üljenek a poénok” – taglalta Kiszel Tünde lánya.

Donatella jól érezte magát a színpadon: gyerekként színészi karrierről álmodott (Fotó: HeArt Társulat)

Szakmai előrelépés és egy kis kikacsintás

Donatella kiemelte, továbbra is elsősorban énekesnő szeretne lenni, nemrég pedig kiderült: felvették opera mesterszakra, ami a Zeneakadémián az egyik legnagyobb presztízsű képzés.