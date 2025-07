Most került elő a múltból egy fotó Sydney van den Bosch-ról: teljesen megdöbbentek a rajongók

Sydney van den Bosch élete legszebb időszakát éli; nem régiben újra férjhez ment, és újdonsült férjével első közös gyermeküket, egy kislányt várnak, aki várhatóan idén ősszel születik meg. Sydney élvezi a várandósság minden pillanatát, még akkor is, ha a jelenlegi házfelújítás, és költözés is felemészti minden szabad percüket. Azonban volt ideje egy kicsit előre haladni az időben, hiszen egy különleges utazáson vett részt nem is olyan régen, ahol először érezhették születendő gyermekének közelségét.

Mindez, ha nem lenne elég, nem régiben Instagram sztoriban osztott meg egy képet, a nosztalgia jegyében. 5 évvel ezelőtt, a ragyogó napsütésben sütkérezett egy medence mellett, egy szalmakalap, egy napraforgó és egy rattan táska társaságában. Tökéletes alakját egy elképesztően szép narancs színű bikinivel díszítette, arca pedig sugárzik, ahogyan ez már megszokott. A képet ITT lehet megtekinteni.