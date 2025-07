Sydney van den Bosch különleges utazáson vett részt: „A család először itt érezhette a babánk közelségét”

A gyönyörű modell őszre várja első gyermekét, amitől boldogabb nem is lehetne. Sydney van den Bosch és Beni örömét még az sem ronthatja el, hogy a házfelújítás során folytonos problémákba ütköznek, sőt most ezt fel is adták egy időre.

Sydney van den Bosch várandósságáról az ország A Nagy Duett 2025-ös évadában szerzett tudomást, ugyanis kiesésekor tette meg a bejelentést. És bár a műsor sem volt egyszerű, azóta még nehezebb feladatba vágták a fejszéjüket férjével, hiszen házfelújításba fogtak, ami ma már inkább egy építkezéssel ér fel. Most mégis úgy döntöttek, egy időre megszöknek a problémák előtt, családi nyaralásra indultak. Sydney van den Bosch férje, Beni is alig várta, hogy megszabaduljanak a házfelújítás nehézségeitől (Fotó: Sydney van den Bosch) Sydney van den Bosch és Kaszás Benjámin tavaly ősszel kötötték össze az életüket, egy évvel később pedig már a kisbabájuk születésére készülnek. Eközben az ifjú házasok sokat küzdenek a házfelújítás nehézségeivel, de most úgy döntöttek, megérdemelnek egy kis szabadságot. Sydney van den Bosch családja előszeretettel szervez utazásokat, ha akad valami ünnepelni való, most sem volt ez másként. A TV2 egykori Szerencselánya most lapunknak mesélt a különleges útról. Nálunk már családi hagyomány, hogy születésnapokat közös élményekkel, utazásokkal ünnepeljük. Nagymama születésnapja alkalmából nemrégiben megejtettük a rokonokkal közös, nyári kiruccanást, az úti cél pedig ezúttal Hévíz volt. Jelenleg két gyerek és három unoka van a szűk családban, de jövőre az első dédunokával, a kislányunkkal is bővül majd a kör. Különleges volt az idei nyaralás is, hiszen a család először itt érezhette a babánk közelségét – mesélte. Sydney van den Bosch édesanyja és férje mellett most a teljes család is jelen volt a nyaraláson (Fotó: Sydney van den Bosch) Sydney van den Bosch kislánya előtt még elutazik A pár nagyon élvezte a pihenést, ráadásul volt lehetőségük kettesben is romantikázni. De erre szerencsére egyébként sem ez volt az utolsó alkalom, ugyanis eldöntötték, a pici születése előtt mindenképp megszöknek még egy úgynevezett babymoonra, amit egyfajta babanászútnak is nevezhetnénk. „Ránk fért egy kis pihenés, előtte ráadásul egy esküvőre is hivatalosak voltunk, így Benivel is lett kettesben egy lopott hétvégénk, szeptemberben pedig talán még sikerül elutaznunk a férjemmel egy rég lefoglalt babymoonra – az utolsó közös kiruccanásra, a babánk érkezése előtt. A felújítási munkálatok miatt elég sok a változó és kevés szabadidőnk van, de reméljük, hogy összejön” – árulta el a Borsnak.