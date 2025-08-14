"Most mi küldjük vissza ezt az erőt" Sulyok Tamás is üzent Demjén Ferencnek

A legendás zenészt azóta már meg is műtötték.
Sulyok Tamás a Facebookon üzent a műtéten átesett legendás énekesnek, melyben erőt küld neki felépüléséhez.
Szívből kívánok gyors és teljes felépülést Demjén Ferencnek! Rózsi a zenéjével generációknak adott erőt az évtizedek során. Most mi küldjük vissza ezt az erőt – visszavárjuk a színpadokra!
– írta bejegyzésében az államfő.
