"Most mi küldjük vissza ezt az erőt" Sulyok Tamás is üzent Demjén Ferencnek

Sulyok Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 09:18 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 14. 09:21
demjén ferencüzenet
Az otthonában, egy véletlen baleset során felső combtörést szenvedő Demjén Ferencnek üzent Sulyok Tamás köztársasági elnök.

A legendás zenészt  azóta már meg is műtötték.

sulyok tamás
Sulyok Tamás köztársasági elnök mihamarabbi felépülést kíván Demjén Ferencnek Fotó: Bruzák Noémi

Sulyok Tamás a Facebookon üzent a műtéten átesett legendás énekesnek, melyben erőt küld neki felépüléséhez. 

Szívből kívánok gyors és teljes felépülést Demjén Ferencnek! Rózsi a zenéjével generációknak adott erőt az évtizedek során. Most mi küldjük vissza ezt az erőt – visszavárjuk a színpadokra!

írta bejegyzésében az államfő.

 

