„Engem nem lehet megvenni” – drámai vallomást tett a Sztárban Sztár versenyzője

Az énekesnőt a Sztárban Sztár kilencedik évadában ismerkedhették meg jobban a TV2 nézői, sokan megszerették. A Blahalouisiana együttes énekesnője nyolc héten keresztül versenyzett azért, hogy elnyerje az év legsokoldalúbb előadója díjat, de végül másodikként végzett Gubik Petra után. Schoblocher Barbara egyáltalán nem bánja, hogy így alakult és azt sem, hogy elvállalta a TV2 műsorát.

Schoblocher Barbara a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Markovics Gábor)

Schoblocher Barbara a Sztárban Sztár után megválogatja a műsorokat

Az énekesnő korábban már megosztotta, hogy a Sztárban Sztár című műsor nagyon megviselte őt nemcsak fizikailag, de lelkileg is, ezért szakember segítségét kellett kérnie. Testi tünetek is jelentkeztek nála: hajhullás, bőrbántalmak, felborult hormonháztartás, sőt, egy teljes hónapon keresztül tartó depresszió. Az egyik legfontosabb lecke az volt, hogy merjen segítséget kérni. Terápiára járt, rendszerint beszélt problémájáról a hozzá közelállókkal, és tudatosan figyelt arra, hogy ne vigye tovább magával a felgyülemlett stresszt.

A Lelkizünk? című podcastben ismét szóba került a műsor, amit egyébként szívvel-lélekkel csinált Schoblocher Barbara, de kikötötte, hogy nála nem minden a pénz, élvezni szeretné azt, amit csinál, illetve fontosnak tartja, hogy értéket közvetítsen.

Próbálom úgy alakítani az életemet, hogy engem nem lehet megvenni. Én semmit nem csinálok csak a pénzért. Azzal a mentalitással megyek előre, hogyha valamit érzek legbelül, hogy márpedig ez jó, – nyilván nem baj, ha fizetnek érte, mert mindannyian pénzből élünk – én soha nem szeretnék semmit azért csinálni az életemben, ami művészettel kapcsolatos, amit csak a pénz miatt csinálok.

– ecsetelte.

Hozzátette, hogy tudja, hogy a mai világban nem egyszerű, ugyanis sok olyan ember van, aki nem válogathat a munkák között.

A csak a pénz miatt, az már régen rossz. Abba teljesen belesülsz. A Sztárban Sztárt imádtam. Azóta is volt olyan felkérés hasonló műsorokra, amire viszont nemet mondtam, mert már nem érzem azt a motivációt. Közben pedig épp lakást újítunk, szóval a világ összes pénze is jól jönne. Légyszi szervezzünk gyűjtést! Annyira szörnyű, hogy nagyon sokszor azon kaptam már magam, hogy a családi barátok vagy az idősebb generáció köreiben büszkén mondom, hogy mondjanak nemet egy-egy ajánlatra, hiszen meg kell húzniuk a határaikat. Viszont náluk annyira más szempontok is játszanak, például gyerekeik vannak, fizeti a hiteleit. Nekem van egy olyan mondatom, hogy mindenkivel azt teszik meg, amit hagy! Csak nyilván nem mindenki ilyen tudatos. Ha egyszer valamit hagy az ember, akkor onnantól az az alap. Ha te felveszed a telefont szombat este 10-kor is, akkor onnantól kezdve az elvárás lesz.

– részletezte.