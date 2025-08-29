Iskolakezdés a sztároknál: Pál Dénes kislánya most kezdi, Fresh Wiki fia imádja

A nyári szünet vége megosztó téma a szülők körében. Van, aki fellélegzik, hogy visszatér a rend és a napi rutin, mások viszont szomorkodva engedik el a hosszú, közös vakáció emlékeit. A hírességek körében is akadnak lelkesek és nosztalgiázók – nézzük, ki hogyan éli meg az iskolakezdés közeledtét.
– Érdekes, hogy én általánosban, amíg kövér voltam, addig kettes-hármas tanuló voltam, oroszból meg is buktam félévkor. De középiskolában, amikor lefogytam, akkor elkezdtem jól tanulni és négyes-ötös lett az átlagom, kivéve a matek, az mindig a gyengém volt, az maradt kettes-hármas. A sport jó hatással volt rám, a fogyás által szinte megtáltosodtam. Még a főiskolára is felvettek a pontszámom alapján, és el is végeztem. Tehát a fogyásom után egyáltalán nem volt gondom a tanulással – árulta el a Borsnak.
Réka pedig kitűnő tanuló volt egész életében, úgyhogy ezt a példát követik a gyerekeink is. Sőt, a két fiam jobban tanul, mint én valaha. Sokkal kitartóbbak, a nyelvtanulás is nagyon jól megy mindkettőjüknek, szóval nincs miért félteni őket.
Pál Dénes 2013-ban nyerte meg a The Voice című énekversenyt, majd többek között A Dal, Sztárban Sztár és A Nagy Duett című műsorok korábbi évadaiban remekelt. Mára kétgyermekes édesapa, akinek kisebbik lánya a bölcsit kezdi, nagyobbik pedig az iskolát. Utóbbi kapcsán elárulta:
– Jól állunk a tanszerek beszerzésével, magunkhoz képest meglepő módon időben kezdtünk neki – viccelődött az énekes. – A lányom tesz róla, hogy képben legyek a trendekkel, bár most van nála egy váltás: a rajzfilmek, meseszereplők már egyre kevésbé érdeklik, így kifejezetten nagy tematikus mánia nincs. De a csajos holmik jöhetnek, bár nem rózsaszín, inkább a kék és lila dominál. Most jöttem csak rá, hogy mennyit lehet ácsorogni a radírok és faragók között, hogy kiválasszuk a tökéletes mintájút – nevetett Pál Dénes, majd elárulta: Panna Róza már ismeri a betűket és számokat.
Semmit sem erőltettünk, de nagyon érdeklődött a betűk és számok iránt. Nagybetűkkel már gyakorlatilag mindent le tud írni, írt már történetet és kívánságlistát is, nagyjából jó helyesírással. A számokkal is jól áll, tízes-húszas nagyságrendben összeadni is tud!
– büszkélkedett el.
A népszerű énekesnő kisfia már a második osztályt kezdi.
– Várjuk az iskolakezdést, szerencsére az első osztály nagyon jól sikerült neki, várja már, hogy újra mehessen és találkozzon az osztálytársaival. Túl sok holmit nem kellett beszereznünk, mert az iskola biztosít szinte mindent, és a tavalyi iskolatáska, tolltartó is maradhat. A táskája Star Wars-os, a rajongása pedig azóta is töretlen… Pedig a filmeket még nem látta, csak a meséből pár részletet, és sok olyan legója van – mesélte mosolyogva az énekesnő.
– Az első évben az írás óra volt a kedvence, de a sportokban is nagyon jó. Nyáron teniszezett, év közben pedig focizik, de akármibe kezd, abban tehetségesnek bizonyul – árulta el a sztármami.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.