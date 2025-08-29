Iskolakezdés a sztároknál: Pál Dénes kislánya most kezdi, Fresh Wiki fia imádja

A nyári szünet vége megosztó téma a szülők körében. Van, aki fellélegzik, hogy visszatér a rend és a napi rutin, mások viszont szomorkodva engedik el a hosszú, közös vakáció emlékeit. A hírességek körében is akadnak lelkesek és nosztalgiázók – nézzük, ki hogyan éli meg az iskolakezdés közeledtét.

Schobert Norbi az iskolakezdés kapcsán saját sulis élményeiről beszélt (Fotó: Knap Zoltán)

Schobert Norbi fogyása után lett jó tanuló

– Érdekes, hogy én általánosban, amíg kövér voltam, addig kettes-hármas tanuló voltam, oroszból meg is buktam félévkor. De középiskolában, amikor lefogytam, akkor elkezdtem jól tanulni és négyes-ötös lett az átlagom, kivéve a matek, az mindig a gyengém volt, az maradt kettes-hármas. A sport jó hatással volt rám, a fogyás által szinte megtáltosodtam. Még a főiskolára is felvettek a pontszámom alapján, és el is végeztem. Tehát a fogyásom után egyáltalán nem volt gondom a tanulással – árulta el a Borsnak.

Réka pedig kitűnő tanuló volt egész életében, úgyhogy ezt a példát követik a gyerekeink is. Sőt, a két fiam jobban tanul, mint én valaha. Sokkal kitartóbbak, a nyelvtanulás is nagyon jól megy mindkettőjüknek, szóval nincs miért félteni őket.

Schobert Norbi büszke a családja tanulmányi eredményeire (Fotó: Nagy Zoltán)

Pál Dénes kislánya az első osztályt kezdi

Pál Dénes 2013-ban nyerte meg a The Voice című énekversenyt, majd többek között A Dal, Sztárban Sztár és A Nagy Duett című műsorok korábbi évadaiban remekelt. Mára kétgyermekes édesapa, akinek kisebbik lánya a bölcsit kezdi, nagyobbik pedig az iskolát. Utóbbi kapcsán elárulta:

– Jól állunk a tanszerek beszerzésével, magunkhoz képest meglepő módon időben kezdtünk neki – viccelődött az énekes. – A lányom tesz róla, hogy képben legyek a trendekkel, bár most van nála egy váltás: a rajzfilmek, meseszereplők már egyre kevésbé érdeklik, így kifejezetten nagy tematikus mánia nincs. De a csajos holmik jöhetnek, bár nem rózsaszín, inkább a kék és lila dominál. Most jöttem csak rá, hogy mennyit lehet ácsorogni a radírok és faragók között, hogy kiválasszuk a tökéletes mintájút – nevetett Pál Dénes, majd elárulta: Panna Róza már ismeri a betűket és számokat.

Semmit sem erőltettünk, de nagyon érdeklődött a betűk és számok iránt. Nagybetűkkel már gyakorlatilag mindent le tud írni, írt már történetet és kívánságlistát is, nagyjából jó helyesírással. A számokkal is jól áll, tízes-húszas nagyságrendben összeadni is tud!

– büszkélkedett el.