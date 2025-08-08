Durván összebalhézott az X-Faktor győztese a menedzserével: „Ő csak visszatart engem”

Ruszó Tibi 2019-ben nyerte meg az X-Faktort, mára azonban alig lehet ráismerni: a kölyökképű fiúból egy kész felnőtt előadó lett. Illetve a még most is szemtelenül fiatal nem rendszeres szereplője a bulvárlapoknak annak ellenére, hogy koncertjei vannak és a közösségi médiában is aktív. Mégis nemrégiben a Borsnak elárulta, hogy hat évvel a tehetségkutató-győzelem után hogyan áll a csillaga:

Sokak szerint az X-Faktor Ruszó Tibi győzelme óta már nem olyan, mint akkor (Fotó: YouTube)

Ruszó Tibi karrierje nem tart ott, ahol szeretné?

„Jelenleg ott tart az életem, hogy próbálom építeni a karrieremet, viszont észre lehet venni, hogy elég lassú a folyamat. Azonban a mögöttem álló csapattal 120%-ot rakunk bele abba, hogy egyszer tényleg meg tudjon történni egy átütő siker. De én egyáltalán nem vagyok elkeseredve a pályafutásommal kapcsolatban, mert 21 éves vagyok és szerintem még nem maradtam le semmiről. Továbbá hajtok előre, és biztosan el fogok érni egy komolyabb szintet, mint amin most vagyok” – nyilatkozta akkor a népszerű előadó, aki nem elégedetlen a pályafutásával kapcsolatban, azonban szerinte már tarthatna előrébb is a karrierjét tekintve.

Ruszó Tibi koncertjein a mai napig óriási rajongótábor van jelen (Fotó: Ruszó Tibi)

Durván kitálalt a menedzseréről

Ruszó Tibi viszont most lapunknak elárulta, szerinte mi lehet annak az oka, hogy elmondása szerint nem tart ott a pályafutása, ahol ő azt szeretné:

Igazából azt látom, hogy nagyon lassú az a folyamat, amely során felépül a karrierem. Viszont nem magam miatt nem haladok előre kellő tempóban, hanem a menedzserem miatt. Ugyanis azt érzem, hogy ő nem teszi oda magát 100%-osan, miközben én odarakom magam 120%-osan és én mindig pörögnék, illetve jönnék ki újabbnál újabb zenékkel, de ő csak visszatart engem. Úgyhogy emiatt nem tud kijönni annyi dalom, mint amennyit én szeretnék. Továbbá sajnálom azt is, hogy nem megyek olyan műsorokba, mint mondjuk a Sztárban Sztár

– mondta lapunknak az énekes.

Az egykori tehetségkutató-győztes már régóta szerette volna elmondani az igazságot a rajongóinak, azonban eddig nem volt bátorsága ezt megtenni. Mégis az elmondottak ellenére nem haragszik menedzserére, és reméli, hogy meg fogják tudni beszélni a nézeteltérésüket. Ennek ellenére Ruszó Tibi a napokban egy új számmal jelentkezett, ami a Honnan indultam címet viseli. Így lehetséges, hogy mégsem akkora a baj az egykori X-Faktoros háza táján?