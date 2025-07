Ruszó Tibi bevallotta: 6 évvel az X-Faktor után sem tudott befutni

Ruszó Tibi hat évvel ezelőtt nyerte meg 16 évesen az X-Faktort, mára azonban alig lehet ráismerni: a kölyökképű fiúból egy kész felnőtt előadó lett. Mindemellett a fiatal énekes nem rendszeres szereplője a bulvárlapoknak annak ellenére, hogy koncertjei vannak és a közösségi médiában is aktív. Így most hosszú idő után a Borsnak mesélt arról, hogy mi történt vele a 2019-es tehetségkutató után.

Ruszó Tibi dalokkal szereti főként megörvendeztetni a közönségét Fotó: Facebook / Ruszó Tibi

Ruszó Tibi X-Faktor győzelme óta minden megváltozott

Jelenleg ott tart az életem, hogy próbálom építeni a karrieremet, viszont észre lehet venni, hogy elég lassú a folyamat. Azonban a mögöttem álló csapattal 120%-ot rakunk bele abba, hogy egyszer tényleg meg tudjon történni egy átütő siker. De én egyáltalán nem vagyok elkeseredve a pályafutásommal kapcsolatban, mert 21 éves vagyok és szerintem még nem maradtam le semmiről. Továbbá hajtok előre és biztosan el fog érni egy komolyabb szintet, mint amin most vagyok

– kezdte lapunknak az énekes.

Annak ellenére, hogy a közönség nagy része az utóbbi években nem nagyon hallott az egykori X-Faktor győztesről, a mai napig rengeteg fellépést vállal. Elmondása szerint a közönség pedig ugyanannyira kíváncsi és vevő a produkciójára, mint 6 évvel ezelőtt.

„Mostanra már benőtt a fejem lágya”

„Rengeteget járok fellépni, de emellett nemsokára érkezik egy új dalom is, ami arról szól, hogy egy kis faluból indultam, majd eljutottam a Budapestre a hírnév felé, illetve az is benne van, hogy merre tartok. Az új zeneszám mellett rendszeresen szoktam jelentkezni friss dalokkal, ugyanis mindig szeretem újra meg újra megörvendeztetni a közönségemet. G.w.M-el ugye korábban volt már közös számom, de azóta többször is dolgoztunk már együtt, jelenleg pedig 9 dalt ír nekem. Valamint Nótár Maryvel is volt alkalmam többször együtt dolgozni. Úgyhogy igazából sokan segítenek nekem abban, hogy szárnyaljon a karrierem” – folytatta.

Ruszó Tibi ennyi év után is jó szívvel emlékszik vissza a versenyre: nemrég például megcsináltatta az első tetoválását, ami azt az évet – 2019-et – ábrázolja, amikor ő megnyerte a műsort. Az egykori győztes azonban a pályafutása mellett a magánéletébe is beavatott minket.